Inflacja we Francji maleje, ale szefów firm to nie pociesza

Prezesi firm ocenili, że doszło do pogorszenia perspektyw zwłaszcza w przemyśle i w budownictwie. Poza skokiem cen surowców pojawiły się trudności w zaopatrzeniu, trudniej było pozyskiwać nowe środki finansowe. Sektor usług mniej to odczuł, transport, handel i turystyka przewidują mniej brutalne spowolnienie.

Zamarł handel z Rosją

Z najnowszych danych urzędu celnego wynika, że wymiana handlowa między Francją i Rosją zmalała na skutek sankcji nałożonych za agresję na Ukrainę. Od 2021 r. zmniejszyła się trzykrotnie, w 2023 r. francuski eksport do Rosji wyniósł 2 mld euro, bo zabrakło dostaw samolotów cywilnych, a import z Rosji, głównie nośników energii, do 3,6 mld euro. Udział Rosji we francuskim handlu zmalał do 0,4 proc. z 1,8 proc. w 2021 r., przesunął ten kraj z 11 miejsca na 37.

Urząd celny dodał, że ta tendencja dotyczy całej Unii, tu import z Rosji zmalał do 0,8 proc. z 3 proc. w 2021 r. W tym roku nastąpi dalszy spadek po decyzji 27 krajów z 20 czerwca o kolejnym 14. pakiecie sankcji, który uszczelnił wcześniejsze.