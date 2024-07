Inflacja konsumencka w USA wyniosła w czerwcu 3 proc. Średnio prognozowano, że sięgnie ona 3,1 proc., po tym jak w maju wynosiła 3,3 proc. Licząc miesiąc do miesiąca, ceny spadły o 0,1 proc., po zerowej zwyżce w maju. To był ich pierwszy spadek od maja 2021 r., a oczekiwano wzrostu o 0,1 proc. Inflacja bazowa (czyli nie uwzględniająca zmian cen żywności, paliw i energii) wyhamował do 3,3 proc., po tym jak miesiąc wcześniej wynosiła 3,4 proc. Była ona najniższa od kwietnia 2021 r. W ujęciu miesięcznym wzrosła tylko o 0,1 proc., a spodziewano się jej zwyżki o 0,2 proc.

Do wyhamowania inflacji w czerwcu przyczynił się m.in. spadek cen benzyny o 3,8 proc. w porównaniu z majem. Paliwa i energia staniały o 2 proc. m./m., a żywność zdrożała o 0,2 proc. O 0,2 proc. wzrosły również czynsze. Tymczasem liczba składanych po raz pierwszy zasiłków dla bezrobotnych była w zeszłym tygodniu mniejsza niż się spodziewano. Spadła ona z 239 tys. do 222 tys., a prognozowano, że wyniesie 236 tys.

Spadła inflacja w USA. Kiedy Fed zacznie ciąć stopy procentowe?

– To już kolejny zestaw danych tworzących scenę dla Fedu do obniżki stóp procentowych, do której może dojść już we wrześniu. Spodziewamy się, że ten optymizm rynkowy będzie korzystny dla rynków – twierdzi Richard Flynn, dyrektor zarządzający w firmie Charles Schwab.