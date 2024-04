EBC nadal gotowy do cięcia stóp w czerwcu. „Mamy teraz trend dezinflacyjny”

Choć Fed może przesunąć pierwszą obniżkę stóp procentowych nawet na wrzesień, to Europejski Bank Centralny wyraźnie zasygnalizował, że nie zniechęci go to przed rozpoczęciem cięć na czerwcowym posiedzeniu.