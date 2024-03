Stopy procentowe na świecie będą maleć, ale nie drastycznie

Banki centralne w Europie i w Ameryce nie zamierzają działać z rozmachem, ograniczą się do najmniejszych korekt z odpowiednimi przerwami, aby nie doszło do nawrotu inflacji z powodu bardzo niskiego bezrobocia w najważniejszych gospodarczo krajach. Teraz najniższy poziom stóp procentowych będzie znacznie wyższy od historycznie rekordowych z ostatniej dekady — uważa Reuter.

Banki centralne zaczęły podnosić stopy pod koniec 2021 r. przystępując do walki z inflacją, która zaczęła rosnąć po zniesieniu ograniczeń w dostawach z okresu pandemii i po skoku cen nośników energii, wywołanym agresją Rosji na Ukrainę. Te działania sprawiły, że w większości dużych krajów inflacja będzie bliska celu inflacyjnego 2 proc. „Banki centralne w krajach OECD ponownie łagodzą (stopy) albo zdobią to wkrótce” — stwierdził w nocie do klientów bank inwestycyjny Macquarie.

Pierwszym który to zrobił był szwajcarski SNB, obciął 25 punktów bazowych (pb) z głównej stopy, bo inflacja jest już w zakresie 0-2 proc. Tym samym uciął spekulacje inwestorów, że decydenci będą wahać się z działaniem przed decyzją Fedu. Następnym ma być w czerwcu EBC, po częstych sugestiach co do tego terminu. Bank centralny USA i Wielkiej Brytanii dały do zrozumienia, że mogą też to zrobić, ale ich sygnały były dość ogólnikowe, co sprawia, że decyzje mogą podjąć w czerwcu albo w lipcu.

Inwestorzy oczekują, że Fed, EBC i Bank Anglii obniżą tylko o 75 pb swe stopy do końca roku w trzech etapach po 25 pb. Będą to malutkie obniżki wobec decyzji z 2022 r. o podwyższaniu stóp. Ich rady zbiorą się 5 razy do końca roku, a decyzje podejmą tylko 3 razy, będą zatem przerwy. Poza tym to nie one będą pierwszymi, które tną stopy. Wcześniej zrobiły to banki centralne Brazylii, Meksyku, Węgier i Czech, ale rynki finansowe patrzą bardziej na główne banki centralne, stąd ich wpływ na instrumenty finansowe jest większy.