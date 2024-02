Ogłaszany przez obie instytucje wskaźnik nastrojów konsumentów, wyliczony dla marca, poprawił się tylko nieznacznie: do minus 29 pkt, z minus 29,6 pkt dla lutego. To wynik zbliżony do prognozowanego przez analityków ankietowanych przez agencję Reuters. Sondaż przeprowadzono od 1 do 12 lutego.

Reklama

Czytaj więcej Gospodarka Szefowie firm w Niemczech w lepszych humorach w lutym Nastroje tysięcy prezesów firm w Niemczech poprawiły się w lutym — stwierdził instytut Ifo, ale nie na tyle, bo gospodarka nie wpadła w kolejną recesję.

Niemcy zaciskają pasa

Mimo poprawy w lutym do najwyższego poziomu od lutego 2022 r. oczekiwań wzrostu dochodów, gotowość Niemców do robienia dużych zakupów jest nadal bardzo mała. I dalej maleje. Osoby prowadzące gospodarstwa domowe bardzo ostrożnie podochodzą do większych nabytków. Wskaźnik oczekiwań dochodów skoczył do minus 4,8 pkt w lutym z minus 20 pkt w styczniu, natomiast chęć robienia poważniejszych zakupów zmalała do minus 15 pkt w lutym z minus 14,8 pkt w styczniu.

Czytaj więcej Dane gospodarcze Rząd w Berlinie potwierdza: gospodarka Niemiec zwalnia Niemiecki rząd spodziewa się, że gospodarka osiągnie w tym roku wzrost tylko 0,2 proc. PKB, znacznie mniej od zakładanych wcześniej 1,3 proc. Mały popyt na świecie, niepewność i duża inflacja zniweczyły nadzieje na szybkie odbicie się.

Niepewność niemieckich konsumentów

– Wśród konsumentów panuje ogromna niepewność. Poza ciągle rosnącymi cenami gorsze prognozy dla gospodarki niemieckiej w tym roku będą zapewne drugim istotnym powodem do utrzymania się takich nastrojów — komentuje Rolf Bürkl, ekspert w NIM w dziedzinie rynku konsumentów. — Na razie muszą w dalszym ciągu czekać na ożywienie, a to oznacza, że nie widać jeszcze szybkiej poprawy wydatków konsumentów na spożycie — dodał.