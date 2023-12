Święta będą drogie. Ceny w grudniu rosną bardziej niż w listopadzie

Zazwyczaj w badaniach ok. 60 proc. konsumentów deklaruje, że w tym roku będzie oszczędzać na zakupach świątecznych ze względu na wysokie ceny. – Sytuacja ta może spowodować, iż sklepy nie chcąc zostać z towarem w magazynach lub ponieść strat wynikających z terminu przydatności do spożycia niektórych grup produktów, będą musiały obniżyć ceny, co będzie miało zachęcić klientów do większych zakupów – mówi Artur Fiks.

– Możemy więc powiedzieć, iż mamy do czynienia z pewnego rodzaju grą rynkową między kupującymi a sprzedającymi, której efekty będziemy mogli obserwować za pośrednictwem cen oraz wielkości konsumpcji w grudniu – dodaje.

Czytaj więcej Handel Polacy chcą oszczędzać nawet na świętach Plan cięcia wydatków ma ponad 73 proc. Polaków. Zdecydowana większość do sklepów będzie chodzić z listą produktów i szukać ich głównie na promocjach.

Dość oszczędzania?

Z badania dla Grupy Offerista wynika, że Polacy raczej utrzymają świąteczne wydatki na ubiegłorocznym poziomie. Najczęściej wydadzą 400–600 zł na osobę.

– Wciąż mamy wysoki poziom inflacji, a w sklepach nadal jest drogo. Ceny raczej nie spadają, a jedynie mniej rosną niż rok temu. I przeciętny konsument dobrze to zauważa, choć nie będą to raczej skromne święta – twierdzi Robert Biegaj, ekspert rynku handlowego z Grupy Offerista.

– Owszem, będziemy mocniej niż kiedyś oszczędzać, ale raczej zdroworozsądkowo. Inne badania pokazują, że poprawiają się nastroje konsumenckie, a to już w pewien sposób nam pokazuje, że to zaciskanie pasa zostanie poluzowane – dodaje. Jednocześnie ekspert podkreśla, że w kwestii wskaźnika inflacji na pewno ma to znaczenie, aczkolwiek przysłowiowy Kowalski raczej tego tak nie odbiera. – Opiera się głównie na swoich odczuciach i doświadczeniach zakupowych, a te mogą być różne, w zależności od tego, co najczęściej wkłada do swojego koszyka i gdzie robi zakupy – mówi Robert Biegaj.