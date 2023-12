Ustawy są narzędziem do realizacji zasad. PiS nawet jak napisał ustawę to nie kończył jej procedować. Dzisiaj Komisja Europejska ocenia czy nowa władza wykonawcza pokazuje, że ma intencje zachować niezawisłość sędziowską. Bruksela to nie są, wbrew temu co wydawało się PiS, przedszkolaki. Oni widzieli, jaka jest praktyka i ustawy w Polsce - powiedział w rozmowie z Polsat News były minister sprawiedliwości senator Krzysztof Kwiatkowski.