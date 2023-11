Ludwik Kotecki: Stopy procentowe powinny być utrzymane na dłużej

"W mojej ocenie to powinna być jednak dłuższa pauza. Obecne prognozy jednoznacznie wskazują, że były szanse - przed obniżkami stóp we wrześniu i październiku - aby osiągnąć cel inflacyjny (2,5 proc. plus minus 1 pkt proc.) w 2025 r." - powiedział.

"Według listopadowej projekcji NBP ponownie do tego celu nie dochodzimy, czy też wolniej będziemy dochodzili do górnego pasma odchyleń od celu inflacyjnego, z niesymetrycznymi ryzykami, że będziemy ponad tym górnym pasmem. To efekt tego, że pomiędzy lipcową a listopadową projekcją doszło do cięcia stóp o 100 pb. Mimo tego cieszę się, że w RPP przyszła refleksja, że tak dalej nie możemy działać, bo dalsze obniżanie stóp procentowych groziłoby ponownym wzrostem inflacji" – dodał Kotecki.

Członek RPP powiedział w wywiadzie, że bardzo dużym zaskoczeniem jest dla niego projekcja NBP przewidująca, że tarcza na żywność, czyli utrzymanie zerowej stawki VAT będzie przedłużone aż do 2025 r. „To wydaje się mało realistycznym założeniem, które w pewnym stopniu wypacza przewidywania dotyczące inflacji. Obniżka VAT na żywność z 5 proc. do zera była wprowadzana przy bardzo wysokiej inflacji, a ta na szczęście nie jest już dwucyfrowa i trzeba sobie zadać pytanie, czy nadal trzeba utrzymywać obniżony podatek na żywność” – powiedział Ludwik Kotecki w wywiadzie dla Business Insider Polska.

Na pytanie o konflikt między prezesem NBP a członkiem zarządu NBP Pawłem Muchą Ludwik Kotecki stwierdził, że „przewodniczący RPP, a więc prezes Glapiński, nie dopuścił do dyskusji na temat pisma skierowanego do członków RPP, tłumacząc, że to jest sprawa zarządu NBP. Tymczasem treść jednego z pism dotyczy nieprawidłowości we współdziałaniu organów banku centralnego, czyli dotyczy także RPP”. Kotecki przypomniał też, że RPP co roku przyjmuje w drodze uchwały ocenę działalności Zarządu NBP w zakresie realizacji założeń polityki pieniężnej, więc musi wiedzieć, czy i jak Zarząd tę politykę wdraża.