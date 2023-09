Inflacja w USA negatywnie zaskoczyła. Drożała energia i usługi

Czytaj więcej Dane gospodarcze Stopniowo znika presja na podwyżki stóp Dane o amerykańskiej inflacji konsumenckiej za lipiec nie przyniosły negatywnych niespodzianek. Była ona nieco mniejsza, niż oczekiwano. To daje Fedowi większe pole manewru.

- Jest mało prawdopodobne, by najnowsze dane o amerykańskiej inflacji doprowadziły Fed do zmiany planów, co do działań na przyszłotygodniowym posiedzeniu. To, że utrzyma on stopy na dotychczasowym poziomie jest już wycenione przez rynki. Przyspieszenie inflacji daje jednak Fedowi dodatkowy powód, by być później bardziej "jastrzębim". Spodziewamy się więc, że zacznie on przygotowywać rynki na podwyżkę stóp na listopadowym posiedzeniu - twierdzi Nigel Green, prezes deVere Group.

- Ogólnie nie ma w najnowszym odczycie inflacji niczego, co by zmieniło plany Fedu, by w przyszłym tygodniu pozostawić stopy bez zmian. Nadal się spodziewamy, że słabszy wzrost gospodarczy oraz normalizacja na rynku pracy sprawią, że inflacja bazowa będzie w najbliższych 12 miesiącach hamować ostrzej niż wielu ludzi się spodziewa - uważa Andrew Hunter, ekonomista Capital Economics.