Ludwik Kotecki: Zakładam, że w październiku RPP zrobi pauzę

Zapytany o to co zrobi w październiku RPP oparł: "mogę szczerze powiedzieć, że nie wiem”. - Nie jest tak, że mamy rozpisane kroki. Tak jak jest w komunikacie napisane - kolejne decyzje będą kształtowane w oparciu o aktualne dane. Ja zakładam, że po takiej dosyć radykalnej, nie mieszczącej się w konwencjonalnej polityce pieniężnej, obniżce stóp procentowych we wrześniu, w październiku będziemy mieć pauzę, ale co przyniesie życie, to zobaczymy na początku października - powiedział Ludwik Kotecki.

Czytaj więcej Dane gospodarcze Masłowska, RPP: To może nie być koniec obniżki stóp procentowych w tym roku Członkini Rady Polityki Pieniężnej Gabriela Masłowska zapewnia, że inflacja konsumencka spadła "znacznie i trwale", co umożliwiło obniżki stóp procentowych, a gospodarka nie może być dalej tłumiona. Jej zdaniem nie można wykluczyć kolejnej obniżki stóp procentowych jeszcze przed kolejną projekcją NBP.

RPP obniżyła 6 września stopy procentowe w nieoczekiwanej skali 75 pb., wobec zakładanych przez rynek -25 pb., do 6,0 w przypadku stopy referencyjnej.

Ludwik Kotecki podkreślił, że inflacja, również bazowa, kształtuje się powyżej 10 proc., deklarowana przez rząd na przyszły rok polityka fiskalna jest ekspansywna, a więc także proinflacyjna, i planowane są również waloryzacje transferów socjalnych i wzrost płacy minimalnej. Dodatkowo jego zdaniem jest sporo niepewności co do przenoszenia się wcześniejszych szoków kosztowych na ceny.

W związku z tym, w ocenie Koteckiego, warunki wystarczające do tego, żeby luzować politykę pieniężną były we wrześniu "daleko niespełnione".