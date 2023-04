Naczelny lekarz Florydy zmienił wnioski z badania ws. bezpieczeństwa szczepionek

- Sądzę, że to kłamstwo - mówi Matt Hitchings, biostatystyk z Uniwersytetu Floryda. - Biorąc pod uwagę to co widziałem i to, jak analiza (wyników) została wykonana, mogę powiedzieć, że to kłamstwo - dodaje.

W czasie pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 o Ladapo stało się głośno, gdy zaczął podważać bezpieczeństwo stosowania szczepionek na COVID-19

Wstępne wnioski z badania przeprowadzonego przez Departament Zdrowia Florydy wskazywały, że podanie szczepionki nie wiąże się z większym ryzykiem niewydolności serca u młodych mężczyzn. Ale "poprawki dr. L", jak zatytułowany jest ujawniony dokument, szły w tym kierunku, by we wnioskach z badania pojawiła się informacja, że dla mężczyzn w wieku 18-39 lat ryzyko takie rośnie.



"Wyniki wielowarstwowej analizy zgonów związanych z (problemami z) sercem po szczepieniu wskazują, że szczepionki mRNA mogą zwiększać ryzyko u mężczyzn, zwłaszcza u młodych mężczyzn w wieku 18-39 lat" - napisał Ladapo. "Ryzyko stosowania szczepionek mRNA powinno być rozpatrywane łącznie z ryzykiem związanym z zakażeniem COVID-19" - dodał.



W odpowiedzi na pytania Politico.com Ladapo odparł, że poprawki i aktualizacje są normalną częścią oceny danych i że ma odpowiednią wiedzę, by takich poprawek dokonać.



Ladapo stwierdził też, że opinia publiczna otrzymywała "stronnicze dane i interpretacje dotyczące szczepionek opartych o technologię mRNA przeciw COVID-19".