Wiceprezydent Delcy Rodriguez, która kieruje krajem od czasu schwytania Maduro przez amerykańskie siły specjalne w styczniu, przygotowuje się do ogłoszenia największej restrukturyzacji długu publicznego w historii świata – poinformował „Financial Times”. Wcześniej przeprowadzono audyt finansów publicznych. W ciągu 13 lat rządów Nicolasa Maduro gospodarka Wenezueli skurczyła się prawie czterokrotnie, a zadłużenie przekroczyło jej wartość niemal 2,5-krotnie.

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Wenezuela – państwo bez statystyk i z inflacją liczoną w milionach procent

Reżim Maduro przestał publikować statystyki już w 2015 r.. W drugiej połowie ostatniej dekady polityka Maduro i jego poprzednika Hugo Cháveza, w połączeniu ze spadkiem cen ropy naftowej, pogrążyła kraj w katastrofie gospodarczej. W 2018 r., według szacunków parlamentu kontrolowanego wówczas przez opozycję, inflacja osiągnęła prawie 1,7 mln proc.. W obliczu poprawy relacji z USA po schwytaniu Maduro Delcy Rodriguez zdecydowała się na restrukturyzację długu. W tym celu Caracas zatrudniło amerykański bank inwestycyjny Centerview Partners. Według osób znających plany rządu w najbliższych tygodniach wierzycielom ma zostać przedstawiony pełny obraz sytuacji finansowej państwa.

Centerview szacuje dług publiczny Wenezueli na 240 mld dol., czyli znacznie więcej niż rynkowe szacunki, które mówiły o 150–200 mld dol.. Wielkość gospodarki kraju oceniana jest na około 100 mld dol.. Dla porównania w 2012 r., ostatnim roku prezydentury Cháveza, wynosiła 370 mld dol.. Relacja długu publicznego do PKB sięga więc 240 proc. „Financial Times” podkreśla, że żaden inny kraj na świecie nie ma takiego obciążenia długiem. Od dawna liderem tego wskaźnika jest Japonia, w przypadku której według MFW w 2025 r. wyniesie on 206,5 proc. PKB. Wenezuela stanie się również światowym liderem pod względem skali niewypłacalności, wyprzedzając Grecję, która podczas kryzysu strefy euro w 2012 r. zrestrukturyzowała około 200 mld dol. zadłużenia. Przed Grecją liderem była Argentyna, z niewypłacalnością na poziomie 100 mld dol..

Chiny i Rosja. Kto pożyczał Wenezueli pieniądze

Brytyjski dziennik przypomina, że ponad pół wieku temu Wenezuela była jednym z najbogatszych krajów Ameryki Łacińskiej. Jednak socjalistyczna polityka Cháveza, a później skorumpowane i nieudolne rządy ekipy Maduro doprowadziły do załamania gospodarki, w tym kluczowego dla kraju przemysłu naftowego. Wenezuela posiada największe rezerwy ropy naftowej na świecie – 14 proc. globalnych zasobów. Jak jednak widać, w nieodpowiednich rękach nawet taki majątek nie chroni przed bankructwem. Jedynymi, którzy umorzyli dług Wenezueli, byli Rosjanie. Nie ma oficjalnych danych, ale analitycy szacują, że Caracas miało wobec Moskwy około 6 mld dol. zobowiązań. Rosnieft był w ostatnich latach jedynym koncernem naftowym, który aktywnie działał w pogrążonej w chaosie i kryzysie Wenezueli.

Według „Financial Timesa” Caracas jest winne Chinom 10–20 mld dol.. Część tych zobowiązań spłaciło ropą naftową. Dziesiątki miliardów dolarów długu ma również wobec firm naftowych i banków, które zapewniały finansowanie handlu. Firmy, których majątek został wywłaszczony, zgłosiły roszczenia na ponad 20 mld dol.. Główną część zadłużenia stanowią obligacje wyemitowane przez rząd i państwowego producenta ropy PDVSA. Analitycy wcześniej szacowali wartość kapitału na 60 mld dol., a niezapłacone odsetki na 40 mld dol.. Rodriguez planuje osiągnąć porozumienie restrukturyzacyjne z wierzycielami do końca roku. Ma to umożliwić Wenezueli powrót na międzynarodowe rynki kapitałowe. Co nietypowe, MFW, tradycyjnie kluczowy uczestnik analizy zadłużenia i negocjacji restrukturyzacyjnych, nie brał udziału w ocenie finansów Wenezueli. Caracas wznowiło współpracę z funduszem dopiero w kwietniu, po siedmioletniej przerwie.