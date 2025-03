Unia Europejska się zbroi. Podatki w górę?

Komisja Europejska dodatkowo zapowiedziała złagodzenie wymogów fiskalnych. Wydatki na obronność do poziomu 1,5 proc. PKB nie będą uwzględniane przez KE w procedurze nadmiernego deficytu. Innymi słowy, jeśli kraj ma teraz deficyt budżetowy poniżej 3 proc. PKB (unijnego limitu), to z wydatkami obronnymi może wyjść poza ten limit i żadna kara go za to nie spotka.

Podatki w górę

Ale oczywiście nie zmienia to faktu, że dodatkowy dług będzie musiał spłacić, albo przesuwając pieniądze z innych wydatków, np. na zdrowie, edukację czy zabezpieczenie społeczne, albo podnosząc podatki. Jak podaje Reuters, powołując się na analizę Instytutu Gospodarki Światowej w Kilonii, w ciągu ostatnich 150 lat państwa finansowały wysiłek wojenny, raczej podnosząc podatki, niż tnąc wydatki na inne cele. Tę tezę już potwierdza Francja, która zapowiedziała we wtorek możliwość podniesienia podatku dla najbogatszych, żeby sfinansować zwiększenie wydatków na obronność z 2,1 proc. do ponad 3 proc. PKB.

W sumie to łagodzenie wymogów fiskalnych, jeśli będzie maksymalnie wykorzystane przez wszystkie państwa członkowskie, może dać w cztery lata 650 mld euro inwestycji w obronność. Ponadto KE daje możliwość przesuwania na obronę niewykorzystanych pieniędzy z funduszy strukturalnych. A także zapowiada zmianę mandatu Europejskiego Banku Inwestycyjnego, tak żeby mógł on finansować inwestycje w obronność.

Nie będzie 800 mld euro

Ursula von der Leyen ten pakiet oszacowała na 800 mld euro: 150 mld euro nowych pożyczek oraz 650 mld euro wynikające z łagodzenia dyscypliny budżetowej. Czy jednak faktycznie można założyć, że taka suma zostanie wydana na podstawie tych dwóch decyzji, skoro wiąże się to z koniecznością spłaty dodatkowego zadłużenia? Dla Polski czy innych państw i tak planujących duże inwestycje w obronność ten pakiet może być pewną ulgą, ale raczej nie zachęci do dodatkowych wydatków. Dla krajów będących poniżej obecnego celu NATO na poziomie 2 proc. PKB wydatków na obronę pakiet nie jest atrakcyjny. Hiszpania czy Włochy nie zbroją się teraz, bo zagrożenie ze strony Rosji jest dla nich iluzoryczne. Gdyby dostały dotacje, chętnie by je na ten cel wydały. Ale pożyczki to dodatkowe obciążenie, a akurat te dwa państwa mają bardzo wysoki dług publiczny.

Największe państwa UE – Francja i Niemcy – raczej z wartych 150 mld euro pożyczek nie skorzystają, bo same mogą pożyczać na rynku i nie będą musiały stosować się do ograniczeń nałożonych na Brukselę. One i tak zapowiedziały większe wydatki na obronę. Francja może natomiast skorzystać z klauzuli łagodzącej wymogi fiskalne.