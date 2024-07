Deficyt budżetowy w czerwcu wyniósł 66 mld dolarów, nominalnie zmalał o 71 proc. wobec 228 mld z czerwca 2023 na skutek przesunięcia przez rząd wypłat świadczeń na maj, co wywołało skok deficytu do 347 mld dolarów — podał resort finansów. Wyjaśnił przy okazji, że bez korekt kalendarzowych w obu latach czerwcowy deficyt zwiększyłby się o 3 proc. (5 mld dol.) do 159 mld w porównaniu z czerwcem z ubiegłego roku.

Reklama

Przychody w czerwcu wzrosły o 11 proc. do 466 mld, ale był to wynik innego efektu kalendarzowego — odroczenia poboru podatku dochodowego od osób fizycznych w wielu stanach w 2023 r. z powodu klęsk żywiołowych, który z kolei zmniejszył pobór podatków rok temu, Wydatki w czerwcu zmalały o 18 proc. do 532 mld, ale bez korekt kalendarza — bo lipiec 2023 i czerwiec 2024 zaczynały się w weekendy — zwiększyłyby się o 11 proc. do 625 mld. Dodatkowo w wydatkach z budżetu uwzględniono sumę 60 mld, wynikającą z korekty dotacji do kredytów studenckich, dokonaną przez resort oświaty.

Po 9 miesiącach roku finansowego deficyt budżetowy zmalał o 9 proc. do 1268 mld dolarów z 1393 mld rok wcześniej — podał Reuter. Było to możliwe dzięki zwiększeniu o ok. 10 proc. poboru podatków od osób fizycznych do 1900 mld dolarów wobec 1700 mld rok wcześniej i od firm do 393 mld z 306 mld w czerwcu 2023. Wydatki też zwiększyły się, ale tylko o 5 proc. do 215 mld, głównie z powodu wzrostu o 33 proc. kosztów obsługi zadłużenia finansów publicznych pod wpływem wyższych stóp procentowych. Część tych wydatków udało się zmniejszyć, bo wygasły rożnem ulgi podatkowe z okresu pandemii — podała AFP za resortem finansów.

Deficyt budżetowy zakłóca „amerykański sen”

Kongresowy Urząd ds. Budżetu (CBO) zwiększył w końcu czerwca prognozę wzrostu rocznego deficytu budżetowego wobec poprzedniej prognozy z lutego o 27 proc., czyli o 408 mld dolarów do 1900 mld. Większy deficyt będzie wynikać z ulg w zakresie długoterminowych kredytów studenckich, większych wydatków programu ochrony zdrowia Medicare i z pomocy dla Ukrainy. CBO przewiduje ponadto, że w najbliższej dekadzie deficyt budżetowy USA zwiększy się do 22,1 bln dolarów, o 2,1 bln więcej niż w prognozie z lutego — pisze dziennik „USA Today”.