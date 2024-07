Niemcy: jest projekt budżetu na 2025 rok, koalicja trwa

Celem negocjacji trzech koalicjantów było zapewnienie finansów na obronę, by wynosiły 2 proc. PKB oraz ustalenie pakietu działań mających pobudzić gospodarkę będącą w zastoju od kilku miesięcy. W kwestii obrony postanowiono przesunąć z budżetu na 2025 r. na późniejsze lata zamówienie kilkudziesięciu czołgów dla Bundewehry, resort obrony występował o dodatkowe 6,5 mld euro, ale dostał tylko 1,2 mld, więc w przyszłym roku będzie dysponować sumą nieco ponad 50 mld euro. Dzięki nadzwyczajnemu funduszowi 100 mld euro utworzonemu po inwazji Rosji na Ukrainę Niemcy będą mogły w tym roku wydać 72 mld euro.

Pobudzanie gospodarki

Projekt budżetu na łączną sumę 481 mld euro przewiduje zaciągnięcie pożyczek netto 44 mld euro, rekordowe 57 mld na inwestycje. Towarzyszy mu plan wspierania wzrostu gospodarki przewidujący niemal 50 działań dotyczących rodzin i firm, który powinien zwiększyć wzrost gospodarki o 0,5 pkt proc. czyli o 26 mld euro — ogłosił minister Habeck. Przewidziano m.in. powrót cen energii do poziomu sprzed wojny na Ukrainie, pomoc firmom do 2030 r. w zakresie cen energii, korektę do inflacji progów podatku PIT, większe zasiłki na dzieci, zmniejszenie biurokracji, ulgi podatkowe dla emerytów nadal pracujących (średnia korzyść ok. 250 euro co miesiąc) i za pracę w godzinach nadliczbowych, zachęty dla bezrobotnych do podejmowania pracy, ułatwienia w zatrudnianiu imigrantów, lepsze sposoby amortyzacji w firmach (ulgi od kupna e-aut), zmniejszenie pomocy humanitarnej z 2,2 mld euro do 1,04 mld. Minister Lindner zwrócił uwagę, że rząd szukał wszędzie możliwych oszczędności, ale nie jest to budżet wyrzeczeń.

Rząd zamierza przedstawić także korektę budżetu na ten rok. przewidującą zaciągnięcie dodatkowej pożyczki 11 mld euro.

Pierwsze oceny

Tanja Gõnner z organizacji pracodawców BDI oceniła, że „ten budżet przewiduje umiarkowane bodźce dla wzrostu gospodarczego i inwestowania. Zawiera pewne działania pomocowe dla przemysłu, czego od dawna żądano. Najważniejsze jednak jest to, że to w dalszym ciągu za mało do trwałego wzmocnienia sił wzrostu” — powiedziała w relacji Reutera.

- Kompromis, w którym wszystkie strony poszły na ustępstwa oznacza, że obciążenia zostały rozłożone po równo, ale utrzymanie hamulca w zadłużaniu się może wywołać rozczarowanie wielu działaczy SPD i Zielonych — stwierdził Jan Techau, dyrektor ds. Europy w badawczo-doradczej grupie w zakresie ryzyka politycznego Eurasia Group. — To rozczarowanie stanie się z pewnością widoczne podczas procesu doprecyzowywania projektu w parlamencie na jesieni, w czasie, gdy dojdzie do trzech ważnych wyborów w krajach związkowych we wschodnich Niemczech — dodał.