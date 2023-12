Państwo dostanie pięć razy więcej składek niż podatku PIT

Z zapisów projektu budżetu wynika także, że rolnicy zapłacą 2 mld zł składek do Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego: KRUS przekaże od nich dodatkowo 4,13 mld zł jako składkę na powszechne ubezpieczenie społeczne. Składkami ubezpieczeniowymi czy daninami pozapodatkowymi obciążeni są głównie pracownicy. Płacą 13,7 proc płacy netto jako składki, a ich pracodawcy – kolejne 20 proc.

Maciej Albinowski, ekonomista z Instytutu Badań Strukturalnych, przypomina, że nie ma ekonomicznego wytłumaczenia, dlaczego rolnicy płacą tak zaniżone w porównaniu z pracownikami składki i daniny. Jako drugą grupę wskazuje samozatrudnionych, nawet po ostatnich zmianach składki na powszechne ubezpieczenie zdrowotne: – Tylko gdy osoba prowadząca działalność gospodarczą sama odprowadza składki, to zna ich wartość nominalną, zaś pracownicy często o tym nie myślą. W większości płaci je za nich pracodawca – mówi Albinowski.

Przypomina jednak, że w Polsce pozapłacowe koszty pracy nie są wysokie w porównaniu z innymi krajami. W przypadku osoby zarabiającej średnią krajową z dwójką dzieci to niespełna 25 proc., ale już singiel bez dzieci oddaje państwu 33,6 proc. W Czechach jest to 31 proc. i 35,5 proc., w Niemczech – blisko 41 proc. i 48 proc. – Gdy popatrzymy na wydatki publiczne, to może się okazać, że podatki i daniny są zbyt niskie, bo finansowanie wydatków długiem nie jest dobrym pomysłem – uważa ekonomista.

Na zróżnicowanie różnych grup pod względem wkładu do budżetu i do funduszy zwraca też uwagę Kamil Sobolewski, główny ekonomista Pracodawców RP: – Obciążenia pozapłacowe w Polsce w porównaniu z krajami sąsiednimi nie są wysokie. Jednak niskie są kwoty, od których zaczynamy je płacić. W Polsce daninami i podatkami obciążane są zarobki w wysokości, w której w innych krajach obowiązuje jeszcze kwota wolna od podatku. Dodatkowo, jak w przypadku składki zdrowotnej, która jest ukrytym podatkiem (dostęp do świadczeń medycznych dla wszystkich ubezpieczonych jest taki sam) w innych krajach przy takim klinie jak nasz wyższa jest jakość usług publicznych. – Tworzy to ryzyko i pokusę pracy za granicą, która zmniejszyła się po wejściu Polski do UE – mówi ekonomista. Przypomina, że z takim problemem wciąż borykają się Rumunia czy Bułgaria.