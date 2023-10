PiS zostawia finanse w marnym stanie. Rekordowa dziura i ogromny wzrost długu

Zabraknie dochodów?

Wpływy z VAT jako tako rosną – w okresie styczeń–wrzesień 2023 r. były o 6,8 proc. wyższe niż rok wcześniej. – Ale powinny być większe – wytyka Sławomir Dudek, założyciel Instytutu Finansów Publicznych. Wyższa w tym czasie była inflacja, trzeba też wziąć pod uwagę, że przestały obowiązywać obniżone stawki VAT na paliwa czy energię.

Dudek podkreśla, że dotychczasowe wykonanie dochodów rodzi obawy, że w tym roku nie uda się zrealizować założonego planu. – By osiągnąć cel, w ostatnim kwartale główne pozycje dochodowe musiały wzrosnąć o 50 proc. rok do rok wobec wzrostu o 4 proc. w pierwszych trzech kwartałach. To mało realne, moim zdaniem, luka w budżetowych wpływach może sięgnąć nawet ponad 30 mld zł – dodaje.

Z naszej analizy wynika, że – by wykonać plan na 2023 r. – łączne dochody musiałyby wynosić w okresie październik–grudzień średnio 61 mld zł na miesiąc, podczas gdy dotychczas było to 48 mld zł. Największa luka rysuje się w podatku VAT – potrzeba 30 mld zł na miesiąc, a dotychczas było 20 mld zł.

Konieczna lista cięć

– Zagadkowo wygląda też sytuacja po stronie wydatków – zauważa Adam Antoniak, ekonomista ING Banku Śląskiego. Po wrześniu były one aż o 62 mld zł większe niż po czerwcu, podczas gdy dotychczas rosły średnio o 48 mld zł na miesiąc. – Nie do końca wiadomo, z czego wynika ten nagły wzrost, ale jest on główną przyczyną skokowego wzrostu deficytu – do 34,7 mld zł po wrześniu z 16,6 mld zł miesiąc wcześniej – dodaje Antoniak.