Jak opisuje portal Android.com.pl, dom dotarł na miejsce w formie przypominającej kontener transportowy. Po rozłożeniu powstała przestrzeń mieszkalna z kuchnią, łazienką, salonem i sypialnią. Cały proces rozkładania zajął około dwóch godzin, przy udziale sześciu osób. Po kilku miesiącach ujawniły się jednak usterki, których nie było widać bezpośrednio po montażu.

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Przeciekający dach i azbest w podłodze

Autorzy kanału odwiedzili właścicielkę po sześciu miesiącach użytkowania domu. Okazało się, że kobieta otrzymała w tym czasie oficjalny list od australijskich władz, w którym została poinformowana o wykryciu azbestu w konstrukcji domu, konkretnie w podłodze łazienki. Z czasem zaczął również przeciekać dach i właścicielka musiała go dodatkowo zabezpieczyć blachą. Przeciekać zaczęła również toaleta, a sama metalowa konstrukcja okazała się bardzo cienka.

Mimo tych doświadczeń właścicielka nie żałuje zakupu, choć przyznaje, że musiała wykonać sporo pracy. Autorzy kanału zaznaczyli, że takie domy mogą być tańszą alternatywą, jednak wcześniej należy sprawdzić jakość wykonania i rodzaj zastosowanych materiałów.

Cena modułu to tylko część wydatków

Portal Android.com.pl przytacza komentarz widza, który kupił cztery podobne domy do rodzinnego ośrodka w Stanach Zjednoczonych. Według jego relacji jedna konstrukcja kosztowała około 12 tys. dolarów, czyli około 46 tys. zł. Po uwzględnieniu transportu, opłat i dodatkowych wydatków kwota wzrosła do około 27 tys. dolarów, a więc ponad 100 tys. zł.

Kobieta, która zamówiła dom z Chin, wspominała również o opłatach celnych oraz związanych z przeróbkami, a także wymianą i dokupieniem wyposażenia. Ostateczny koszt zależy też od wielkości domu, miejsca dostawy, podatków, przygotowania działki oraz prac, które pozostały do wykonania po montażu.