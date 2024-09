Erbud gromadzi portfel

Menedżerowie Erbudu przyznali, że w Polsce i w Europie jest inwestycyjny zastój, zatem podpisanie umów w I półroczu o wartości 1,7 mld zł należy uznać za sukces.

Erbud niezmiennie wierzy w OZE i drewniane moduły. Grupa kończy nawet z tradycyjnym budowaniem za granicą. Szuka też możliwości stawiania budynków użyteczności publicznej z drewnianych modułów w Polsce. W przyszłym roku przychody z budownictwa modułowego oczekiwane są na poziomie 200 mln zł.

Grupa czeka na inwestycyjny boom na rynku OZE, m.in. w związku z nowelizacją ustawy o lokowaniu farm wiatrowych. Wyzwaniem pozostaje stan sieci przesyłowych i możliwość podłączania nowych instalacji, dlatego szczególnie poszukiwane są kontrakty na instalacje off-grid (zasilające bezpośrednio).

Erbud w minionym półroczu dokonał przejęcia w segmencie usług dla przemysłu w Polsce – kupił spółkę otwierającą dostęp do zleceń od Orlenu.

Wpływ segmentu OZE

W I półroczu grupa Erbud miała 1,33 mld zł przychodów, o 16 proc. mniej niż rok wcześniej. W takim samym stopniu skurczył się zysk brutto ze sprzedaży, do 101,6 mln zł.

Wyraźnie poprawiła się sytuacja budownictwa kubaturowego w kraju: sprzedaż skurczyła się o prawie 14 proc., do 653 mln zł, ale marża brutto ze sprzedaży wzrosła z 5 do 8 proc., co pozwoliło zwiększyć zysk o 38 proc., do 52,2 mln zł. Skonsolidowany wynik operacyjny wzrósł o prawie 15 proc., do 11,7 mln zł. To głównie efekt sprzedaży udziałów w jednostce współzależnej (50 proc. w Farmie Wiatrowej Szybowice). Onde spieniężyło też inne projekty, w efekcie segment OZE miał największy udział w skonsolidowanym wyniku operacyjnym Erbudu: ponad 30 mln zł.