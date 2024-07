W ciągu sześciu miesięcy ruszyła budowa 80,6 tys. lokali, o 68 proc. więcej niż w słabym analogicznym okresie ub.r. To tylko o 8 proc. mniej niż w bardzo gorącej dla branży I połowie 2021 r.

Na stabilnym poziomie, wysokim w relacji do poprzednich lat, utrzymuje się liczba mieszkań w projektach, które uzyskały pozwolenie na budowę. W czerwcu było to 16,2 tys. lokali, o 5 proc. mniej niż w maju. W skali półrocza było to 101,2 tys., o 37 proc. więcej niż rok wcześniej.

Firm nie stać na mrożenie kapitału

– Dane GUS wyglądają o tyle ciekawie, że są odwrotnością tych sprzed roku – komentuje Jarosław Jędrzyński, ekspert portalu RynekPierwotny.pl. Zaznacza, że w 2023 r. nakręcający popyt program „Bezpieczny kredyt” nie przełoży się na szybki wzrost aktywności inwestycyjnej deweloperów po kryzysowym 2022 r. – wydawało się, że firmy nie do końca wiedziały, na czym stoją. Obecnie sprzedaż mieszkań wytraca tempo, program „Na start” pozostaje w fazie planowania – bez gwarancji zmaterializowania, tymczasem statystyki nowych budów i pozwoleń mają się wciąż bardzo dobrze.

– Czyżby deweloperzy, mimo sporej niepewności, poczuli już twardy grunt pod nogami? Najnowsze dane GUS mówią o dość optymistycznym odreagowaniu dwumiesięcznej korekty trwającego już od półtora roku inwestycyjnego trendu wzrostowego. Trudno jednak definitywnie ocenić, czy oznacza to kontynuację średnioterminowej tendencji z uwagi na pogarszającą się z miesiąca na miesiąc sytuację popytową – mówi Jędrzyński. – Jest jednak dość prawdopodobne, że na dane o mieszkaniach, których budowę rozpoczęto, wpływają perspektywy sprzedażowe wynikające z programu kredytów preferencyjnych „Na start”, planowanego z początkiem przyszłego roku, choć jeszcze nie do końca przesądzonego – dodaje.

Ekspert zwraca uwagę, że dobrze prezentują się również statystyki pozwoleń. – Mimo symbolicznej korekty w relacji do poprzedniego miesiąca czerwcowy wskaźnik jest blisko najlepszych wyników, jakie uzyskiwali w ostatnim czasie deweloperzy. W najbliższych miesiącach statystyki mają duże szanse na utrzymanie, co wynika z przyspieszenia przez deweloperów składania wniosków przed terminem wejścia w życie przepisów o nowych warunkach technicznych – mówi Jędrzyński. Normy komplikujące inwestycje miały wejść w życie najpierw od 1 kwietnia, później od 1 sierpnia.