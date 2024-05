Na konferencji poświęconej wynikom za I kwartał br. przedstawiciele Mirbudu byli pytani o majowy pożar jego centrum handlowego Marywilska 44.

Handel na Marywilskiej 44 od czerwca tymczasowo w kontenerach

Grupa jest świeżo po rozmowach z najemcami, którzy są zainteresowani jak najszybszym potworem do handlowania. Plan zakłada rozpoczęcie handlu do końca czerwca – na działce ma stanąć kilkaset pomieszczeń kontenerowych.

Według szacunków menedżerów sama odbudowa hali zabierze przynajmniej 1,5 roku. O ile prace budowlane zajmą 10-12 miesięcy, to kluczowa będzie kwestia pozwoleń (decyzje środowiskowe, pozwolenie na budowę) – Mirbud liczy tu na współpracę z urzędami i instytucjami.

Czytaj więcej Ubezpieczenia Wiemy, kto ubezpieczył halę przy Marywilskiej. Wielkie kwoty w grze W niedzielę pożar zniszczył należące do Mirbudu i jego spółki zależnej centrum handlowe przy ul. Marywilskiej w Warszawie. Hala była ubezpieczona, ma być odbudowana.

Spółka rozmawia z ubezpieczycielem. Zniszczenie Marywilskiej wpłynie na wyniki półroczne

Pożar hali będzie mieć przełożenie na wyniki finansowe grupy – z jednej strony w formie odpisu na utratę środków trwałych. Członek zarządu Mirbudu Paweł Korzeniowski podkreślił, że in plus może zadziałać kwestia uprawdopodobnienia wypłaty odszkodowania i jego wysokości. Trwają rozmowy z Allianzem, który – jak zadeklarował Korzeniowski – dąży do jak najszybszej likwidacji szkody ze względu na kwestie społeczne.