Segment najmu Mirbudu to nie tylko spalone centrum Marywilska 44

Z najmu grupa zaksięgowała prawie 16 mln zł przychodów, o 9 proc. więcej rok do roku. Zysk brutto ze sprzedaży zwiększył się o prawie 10 proc., do 9,1 mln zł – marża brutto ze sprzedaży była stabilna, rzędu 57 proc. Poza spalonym centrum grupa czerpie przychody z najmu pobliskiego, ocalałego parku handlowego oraz kilku obiektów handlowych i magazynowych w Polsce. Sprawozdawczość segmentowa nie wydziela wyników poszczególnych nieruchomości, ale temat na pewno pojawi się na piątkowych konferencjach z dziennikarzami, akcjonariuszami i analitykami.

Mirbud mocny w budownictwie drogowym, chce wejść na rynek kolejowy

Grupa jako generalny wykonawca specjalizuje się w drogach i obiektach kubaturowych (hale magazynowe, stadiony, szpitale, ale też infrastruktura dla wojska). Z raportów miesięcznych wiadomo, że wartość portfela zamówień na koniec kwietnia wynosiła 5,31 mld zł wobec 4,78 mld zł na koniec I kwartału. Z tego 3,92 mld zł przypadało na budownictwo infrastrukturalne – przede wszystkim różnego rodzaju drogi. Ambicją Mirbudu jest wejście na rynek kolejowy. Rozpatrywane są dwa scenariusze – albo zwiększenie zaangażowania w kontrolowanym przez Skarb Państwa Torpolu (obecnie Mirbud ma 5,1 proc. akcji), albo przejecie mniejszej spółki i jej rozwój – jest już wytypowany konkretny podmiot. 6 maja walne zgromadzenie Mirbudu ma zadecydować o upoważnieniu zarządu do emisji w ramach kapitału docelowego do 18,3 mln akcji (prawie 17 proc. w podwyższonym kapitale).

Kurs akcji Mirbudu w górę. Pożar Marywilskiej 44 nie zaszkodził

Jak wynika z komentarza do projektu uchwały, cena emisyjna – do której ustalenia ma prawo zarząd – ma być efektem book-buildingu przy wzięciu pod uwagę średniego kursu z trzech i sześciu miesięcy przed ogłoszeniem NWZA, czyli 8,99 i 8,32 zł. Jednak odkąd na początku kwietnia spółka zwołała zgromadzenie kurs mocno wzrósł. W dniu zwoływania zgromadzenia akcje kosztowały 10,5 zł – w reakcji na zapowiedź emisji cena spadła do 9,2 zł, by w kolejnych tygodniach odbić. Pożar Marywilskiej 44 nie zaszkodził notowaniom, 16 maja kurs przebił 12 zł – obecnie to 11,5 zł.