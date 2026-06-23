W dzisiejszym podcaście „Twój Biznes” między innymi:

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AI może zwiększyć polskie PKB

Sztuczna inteligencja może stać się jednym z najważniejszych motorów wzrostu gospodarczego w Polsce. Eksperci Banku Światowego szacują, że AI może podnieść realny wzrost PKB nawet o 12 proc. w ciągu najbliższych dziesięciu lat. Warunkiem jest jednak szybkie wdrażanie nowych technologii przez firmy oraz inwestycje w rozwój kompetencji pracowników. Jednocześnie analitycy ostrzegają, że automatyzacja części pracy umysłowej może ograniczyć wpływy z PIT i składek na ubezpieczenia społeczne.

USA zawieszają sankcje na irańską ropę

Pierwsza tura rozmów między USA i Iranem zakończyła się przełomowymi deklaracjami. Teheran zgodził się na wpuszczenie inspektorów Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej, a Waszyngton zapowiedział zawieszenie sankcji dotyczących irańskiej ropy. Obie strony utworzą również grupy robocze odpowiedzialne za bezpieczeństwo żeglugi w Cieśninie Ormuz. Informacje te przyczyniły się do spadku cen ropy na światowych rynkach.

CPK chce obsługiwać więcej pasażerów

Spółka Centralny Port Komunikacyjny analizuje zwiększenie początkowej przepustowości nowego lotniska z 34 do 44 mln pasażerów rocznie. Powodem są rosnące prognozy ruchu lotniczego oraz plany rozwoju PLL LOT. Według przedstawicieli projektu większa skala inwestycji pozwoli lepiej wykorzystać potencjał nowego portu lotniczego i wzmocnić pozycję Polski jako regionalnego hubu transportowego.

Chiny odpowiadają Stanom Zjednoczonym

Pekin rozszerzył listę amerykańskich firm objętych kontrolą eksportową. Decyzja jest odpowiedzią na wcześniejsze działania Waszyngtonu wobec chińskich przedsiębiorstw. Konflikt dotyczy przede wszystkim dostępu do metali ziem rzadkich i surowców strategicznych dla przemysłu technologicznego. Coraz więcej państw, w tym Wielka Brytania i Niemcy, inwestuje w zabezpieczenie własnych łańcuchów dostaw.

„Twój Biznes” to codzienny podcast ekonomiczny tworzony przez redakcje „Rzeczpospolitej” i „Parkietu”. Od poniedziałku do piątku o 6:30, Bartłomiej Kawałek przedstawia najnowsze wiadomości gospodarcze oraz aktualne informacje z rynków finansowych w Polsce i na świecie.