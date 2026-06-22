Dariusz Kuś, członek zarządu spółki Centralny Port Komunikacyjny odpowiedzialnej za budowę Portu Polska, powiedział w poniedziałek, że zmiana projektu to efekt wielotygodniowych analiz danych, „co pozwala podejmować słuszne decyzje”.

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– Pracowaliśmy nad możliwością zmiany projektu lotniska, by było większe już od samego początku jego funkcjonowania. Przeprowadziliśmy szereg analiz i badań na bazie oczekiwanej przepustowości lotniska (…). Te zmiany obejmują realizację projektu z przepustowością na 44 mln pasażerów – poinformował Kuś.

Według wcześniejszych założeń lotnisko miało obsługiwać rocznie 34 mln pasażerów. Rozbudowa będzie możliwa dzięki dodaniu już do I fazy realizacji pirsu E, który dotychczas pozostawał jedynie jako wariant możliwy do późniejszej realizacji już po otwarciu lotniska w Baranowie.

Trzy argumenty decydujące o rozszerzeniu projektu

Dariusz Kuś wskazał też trzy główne powody, które skłoniły spółkę CPK do rozszerzenia projektu.

– Po pierwsze, zaktualizowaliśmy projekcję ruchu lotniczego w Polsce. Z najnowszych analiz wynika, że będzie się on utrzymywał na bardzo wysokim poziomie – wskazał członek zarządu CPK.

– Druga kwestia dotyczy sytuacji z LOT-em, czyli naszym podstawowym partnerem w tym przedsięwzięciu. To linia lotnicza, która wg. naszych założeń będzie obsługiwać ok. 50 proc. ruchu lotniczego na nowym lotnisku. LOT zamówił nową flotę samolotów, co jest dla nas sygnałem, że scenariusz, w którym ruch na nowym lotnisku będzie się rozwijał, jest zagwarantowany – powiedział Kuś.

Jako trzeci element analizy, który zdecydował o rozszerzeniu projektu lotniska, wskazał na udane negocjacje z bankami komercyjnymi, które finansują projekt.

Z etapu planowania w etap realizacji

W poniedziałek spółka CPK podpisała z firmą Budimex umowę na realizację tzw. palowania. Zamówienie obejmuje wykonanie fundamentów pod przyszły terminal pasażerski lotniska. – Budimex wbije w grunt ponad 8 tys. tzw. pali fundamentowych o długości od 9 do 30 metrów. Na tak przygotowanej działce rosnąć będzie bryła terminalu. Zgodnie z założeniami zakończenie robót budowlanych tego etapu planowane jest na przełomie 2027 i 2028 r.

Minister infrastruktury Dariusz Klimczak nazwał ten moment „symbolicznym”. – Przechodzimy od etapu planowania i prac przygotowawczych do etapu prac wykonawczych. Wjechanie koparek to symboliczny moment otwarcia realizacji projektu. Teraz jest jeszcze czas na formalności, ale jesienią rozpocznie się fizyczna praca – zauważył.

Przypomniał, że lotnisko to jeden z dwóch, obok Kolei Dużych Prędkości, głównych komponentów projektu Port Polska. Pierwsze koparki mają wjechać na teren lotniska w Baranowie we wrześniu 2026 r. Lotnisko, wraz z częścią inwestycji kolejowych, ma być oddane do użytkowania pod koniec 2032 r.