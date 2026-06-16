Tusk bierze we wtorek udział w wydarzeniu „Polska Inwestuje”, organizowanym w budynku Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Szef rządu mówił, że giełda jest „jednym z kluczowych obrazów Polski i jej gospodarki”. – Polska staje się z miesiąca na miesiąc coraz bardziej atrakcyjnym miejscem wartym inwestowania. I doceniają to inwestorzy zagraniczni, krajowi i inwestorzy indywidualni– powiedział szef rządu.

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Podkreślił, że przy inwestowaniu „słowem kluczem jest oczywiście zaufanie”– jak mówił – ludzie, firmy i państwa inwestują w tych miejscach, które budzą zaufanie. – Chcę bardzo wyraźnie podkreślić, że to jest największy sukces Polek, Polaków i Polski – to, że jesteśmy dzisiaj postrzegani w Europie i na świecie jako miejsce bezpieczne, właśnie warte inwestowania (...). W Polsce warto inwestować, nawet jeśli te inwestycje są liczone na całe dekady – powiedział premier.

Jak dodał, jest we wtorek na giełdzie, żeby mówić o wielkich inwestycjach w Polsce. – I takim dobrym bardzo uzasadnionym pretekstem, że wybraliśmy to miejsce i ten moment jest oczywiście to poważne wydarzenie, jakim jest debiut na warszawskiej giełdzie (firmy) Lumina Metals, naszych przyjaciół z Kanady – powiedział premier.

We wtorek na warszawskiej giełdzie zadebiutowała Lumina Metals – międzynarodowa spółka górnicza, która od 2011 roku realizuje w Polsce program poszukiwawczy w południowej części województw: lubuskiego oraz wielkopolskiego.

Kanadyjska Lumina Metals zainwestuje w Lubuskiem ponad 20 mld zł

Ponad 20 mld zł zostanie zainwestowane w województwie lubuskim w wydobycie miedzi w związku z inwestycją kanadyjskiej spółki Lumina Metals – poinformował we wtorek premier Donald Tusk. Podkreślił, że to duża inwestycja na kilkadziesiąt lat.

We wtorek na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych zadebiutowała Lumina Metals– międzynarodowa spółka górnicza, która od 2011 roku realizuje w Polsce program poszukiwawczy w południowej części województw: lubuskiego oraz wielkopolskiego. Premier wyjaśnił, że stąd obecność na wtorkowym wydarzeniu ambasador Kanady i prezesa kanadyjskiej firmy.

– Rozmawialiśmy długo o tym (...), jak wielkie szanse dla Polski i dla województwa lubuskiego tego typu inwestycje przynoszą. Mówimy tu o radykalnym zwiększeniu możliwości wydobywczych miedzi, srebra. Każdy, kto chociaż trochę zna się, a właściwie już wszyscy się na tym znają, co jest potrzebne dla najnowocześniejszych technologii (wie), o co tak naprawdę dzisiaj toczy się wielki bój, globalny bój– to są między innymi tego typu dobra, jak metale rzadkie, ale w naszym przypadku to jest miedź– powiedział premier.

Jak dodał, dlatego po konsultacjach, także z najważniejszym aktorem na tym rynku z naszego punktu widzenia, jakim jest KGHM, „po bardzo starannych konsultacjach, także z naszą największą firmą wydobywczą, doszliśmy do wniosku, że to zwiększa szanse nie tylko województwa lubuskiego, ale Polski jako absolutnie kluczowego producenta w przyszłości, producenta i elementu tego łańcucha dostaw dla państw europejskich, dla państw NATO”.

– Z dużą satysfakcją przyjąłem wiadomość, że jesteście gotowi zainwestować bardzo poważne pieniądze– mówimy dobrze o ponad 20 mld zł i o tej długiej perspektywie – zakładamy, że wydobycie miedzi w Lubuskiem to jest inwestycja na kilkadziesiąt lat– powiedział szef rządu.