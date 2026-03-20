Dym unoszący się po izraelskich atakach na południowy Liban. Izraelska armia oświadczyła, że prowadzi uderzenia na terenie całego Libanu, wymierzone w infrastrukturę oraz personel Hezbollahu.
Amerykański Departament Skarbu ogłosił w piątek, 20 marca, nowe sankcje na dziesięć osób i sześć podmiotów, oskarżonych o finansowanie Hezbollahu. Zorganizowana sieć miała zgromadzić w ciągu kilku lat ponad 100 mln dolarów na rzecz libańskiej partii politycznej radykalnych szyitów, postrzeganej przez wiele państw, w tym Stany Zjednoczone, jako organizacja terrorystyczna. W skład grupy wchodzić mają osoby przebywające w Libanie, Syrii, Polsce, Słowenii, Katarze i Kanadzie.
Członkowie sieci oskarżeni są przez amerykańskie władze o pranie brudnych pieniędzy oraz handel bronią i sprzętem telekomunikacyjnym w celu omijania sankcji za pośrednictwem sześciu firm działających od 2020 roku.
Biuro Kontroli Aktywów Zagranicznych (OFAC), organ Departamentu Skarbu nadzorujący sankcje wobec zagranicznych podmiotów i państw, podało, że sankcje zamrażają aktywa osób i firm znajdujące się w USA, wprowadzając „całkowity zakaz transferów lub jakichkolwiek transakcji dotyczących tego mienia”.
Jak twierdzi Departament Skarbu, tajną siecią kierował były libański urzędnik Alaa Hamieh, który jako wiceprezes urzędu do spraw inwestycji rozwojowych miał wykorzystywać środki z umowy handlowej z Irakiem na rzecz odbudowy Libanu do celów prywatnych oraz wsparcia Hezbollahu.
Na liście sankcyjnej znalazł się jego bratanek, Daniel Hamieh, posiadający polskie obywatelstwo. Obaj zasiadają w zarządzie zarejestrowanej w Warszawie firmy Callync sp. z o.o. Zdaniem amerykańskich władz, spółka przekazała setki tysięcy dolarów Hezbollahowi.
Sekretarz Skarbu Scott Bessent stwierdził w piątek, że „Iran jest głową węża, jeśli chodzi o globalny terroryzm”. Jak dodał, pośrednicy tacy jak Hezbollah „realizują misję Teheranu polegającą na sianiu chaosu i zniszczenia poza jego granicami”.
