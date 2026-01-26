Rzeczpospolita
Ekonomia
Rozmowy pokojowe w Abu Zabi, rynek aut używanych i rekordy IKE oraz IKZE

Rozmowy pokojowe Ukrainy i Rosji ruszyły w Abu Dhabi w cieniu rosyjskich ataków. W Polsce kurczy się rynek aut używanych, a liczba kont IKE i IKZE bije rekordy. Unia Europejska zacieśnia relacje z Wietnamem.

Publikacja: 26.01.2026 07:00

Bartłomiej Kawałek

W dzisiejszym podcaście „Twój Biznes” między innymi:

Rozmowy pokojowe w Abu Zabi w cieniu ataków

W piątek, 23 stycznia, w Zjednoczonych Emiratach Arabskich rozpoczęły się trójstronne rozmowy Ukrainy, Rosji i Stanów Zjednoczonych dotyczące zakończenia wojny. To pierwsze od marca 2022 r. bezpośrednie spotkanie Kijowa i Moskwy. Negocjacje koncentrowały się na technicznych aspektach deeskalacji, w tym strefach buforowych i mechanizmach kontroli rozejmu. Kluczowym punktem spornym pozostaje przyszłość obwodu donieckiego. Rozmowy toczyły się w czasie zmasowanego ataku Rosji z użyciem ponad 370 dronów na infrastrukturę cywilną w Kijowie i Charkowie.

Czytaj więcej
Konflikty zbrojne
Ziemia i krew. Pierwsze takie negocjacje z udziałem USA, Rosji i Ukrainy

Rynek aut używanych w Polsce wyraźnie hamuje

W 2025 r. w Polsce sprzedano 3,3 mln używanych samochodów, co oznacza spadek o niemal 3 proc. w porównaniu z rokiem poprzednim. Spadły również ceny – średnia wartość sprzedanego auta wyniosła 47,5 tys. zł, czyli o ponad 5 proc. mniej rok do roku. Zmniejszył się także prywatny import pojazdów. Kupujący coraz częściej wybierają młodsze, cztero- i pięcioletnie auta oraz oferty od profesjonalnych sprzedawców, co wskazuje na postępującą profesjonalizację rynku wtórnego.

Czytaj więcej
Handel
Czytaj więcej
Unia Europejska zbliża się do Wietnamu

W tym tygodniu przewodniczący Rady Europejskiej Antonio Costa uda się do Wietnamu, gdzie rozmowy mają dotyczyć wzmocnienia współpracy gospodarczej. W obliczu zmian w polityce handlowej Stanów Zjednoczonych obie strony szukają nowych partnerstw. Wietnam postrzegany jest jako potencjalnie ważny partner ze względu na zasoby metali ziem rzadkich, które pozostają w dużej mierze niewykorzystane.

Czytaj więcej
Biura Podróży
Kompas Tour: Stawiamy na Turcję, ZEA i Egipt, ale rozwijamy też kierunki niszowe

Rekordowe zainteresowanie IKE i IKZE

W 2025 r. branża maklerska otworzyła 168 tys. nowych kont IKE, co oznacza wzrost przekraczający 130 proc. rok do roku. Podobna dynamika widoczna jest w przypadku IKZE, gdzie liczba nowych rachunków sięgnęła 94 tys. Rosnąca popularność tych produktów wynika z korzyści podatkowych oraz coraz większej świadomości potrzeby długoterminowego oszczędzania na emeryturę.

„Twój Biznes” to codzienny podcast ekonomiczny tworzony przez redakcje „Rzeczpospolitej” i „Parkietu”. Od poniedziałku do piątku o 7:30 Bartłomiej Kawałek przedstawia najnowsze wiadomości gospodarcze oraz aktualne informacje z rynków finansowych w Polsce i na świecie.

