12 min. 19 sek.

Rozmowy pokojowe w Abu Zabi, rynek aut używanych i rekordy IKE oraz IKZE

Rozmowy pokojowe Ukrainy i Rosji ruszyły w Abu Dhabi w cieniu rosyjskich ataków. W Polsce kurczy się rynek aut używanych, a liczba kont IKE i IKZE bije rekordy. Unia Europejska zacieśnia relacje z Wietnamem.

W dzisiejszym podcaście „Twój Biznes” między innymi:

Rozmowy pokojowe w Abu Zabi w cieniu ataków

W piątek, 23 stycznia, w Zjednoczonych Emiratach Arabskich rozpoczęły się trójstronne rozmowy Ukrainy, Rosji i Stanów Zjednoczonych dotyczące zakończenia wojny. To pierwsze od marca 2022 r. bezpośrednie spotkanie Kijowa i Moskwy. Negocjacje koncentrowały się na technicznych aspektach deeskalacji, w tym strefach buforowych i mechanizmach kontroli rozejmu. Kluczowym punktem spornym pozostaje przyszłość obwodu donieckiego. Rozmowy toczyły się w czasie zmasowanego ataku Rosji z użyciem ponad 370 dronów na infrastrukturę cywilną w Kijowie i Charkowie.

Rynek aut używanych w Polsce wyraźnie hamuje

W 2025 r. w Polsce sprzedano 3,3 mln używanych samochodów, co oznacza spadek o niemal 3 proc. w porównaniu z rokiem poprzednim. Spadły również ceny – średnia wartość sprzedanego auta wyniosła 47,5 tys. zł, czyli o ponad 5 proc. mniej rok do roku. Zmniejszył się także prywatny import pojazdów. Kupujący coraz częściej wybierają młodsze, cztero- i pięcioletnie auta oraz oferty od profesjonalnych sprzedawców, co wskazuje na postępującą profesjonalizację rynku wtórnego.