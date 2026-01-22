Polska ostatnim krajem UE z monopolem na kasyno online

Co istotne, fińska reforma została przeprowadzona przy aktywnym udziale i poparciu państwowego monopolisty Veikkaus, który publicznie przyznał, że dotychczasowy model nie zapewnia już kontroli nad rynkiem cyfrowym. Podpis prezydenta kończy wieloletnią debatę i przesądza o kierunku reformy. Finlandia rezygnuje z monopolu w kasynach online na rzecz systemu licencyjnego, który zapewnia bardziej skuteczną kontrolę rynku.

Podczas wspólnego posiedzenia Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności oraz Komisji Budżetu i Finansów Publicznych Senatu RP na początku stycznia przedstawiono dane wskazujące, że obowiązujący w Polsce model monopolu nie realizuje deklarowanych celów regulacyjnych. – Na 27 państw Unii Europejskiej tylko w Polsce funkcjonuje dziś pełny monopol państwowy w segmencie kasyna online – podkreślał podczas posiedzenia komisji Zdzisław Kostrubała, prezes Stowarzyszenia Graj Legalnie.

Jak zaznaczał, Finlandia – podobnie jak Polska – przez lata opierała regulację hazardu online na monopolu, jednak skala szarej strefy zmusiła decydentów do zmiany podejścia. – Fińskie władze wprost wskazywały, że ponad połowa rynku online wymknęła się spod kontroli państwa, a monopol przestał być narzędziem ochrony gracza – mówił Kostrubała, odnosząc się do argumentów przywoływanych w debacie nad reformą w Finlandii.

Kluczowym elementem fińskiej dyskusji było stanowisko samego monopolisty. – To niezwykle wymowne, że liderem zmian był państwowy operator, który otwarcie przyznał, że nie jest w stanie konkurować z ofertą globalnych platform offshore oraz że monopol w środowisku online nie działa – podkreślał prezes Graj Legalnie podczas obrad senackich.

W Finlandii wskazywano trzy zasadnicze argumenty przemawiające za odejściem od monopolu: