

Grenlandia i cła Trumpa, plany rozwoju polskiej armii i blackout Kijowa

Donald Trump grozi Europie cłami za wsparcie Grenlandii, Polska szykuje wielką rozbudowę armii, Bruksela chce usuwać chiński sprzęt z infrastruktury krytycznej, a Kijów zmaga się z energetycznym paraliżem.

Publikacja: 19.01.2026 07:00

Bartłomiej Kawałek

W dzisiejszym podcaście „Twój Biznes” między innymi:

Trump, Grenlandia i wojna celna z Europą

Rozmowy Danii i Grenlandii z USA nie przyniosły przełomu i nie odwiodły administracji Donalda Trumpa od zamiaru przejęcia wyspy. W reakcji Niemcy, Francja, Holandia, Finlandia i Szwecja symbolicznie wsparły Kopenhagę i Nuuk, wysyłając swoich żołnierzy na Grenlandię. Odpowiedź Waszyngtonu była natychmiastowa. Donald Trump zapowiedział nałożenie 10-procentowych ceł importowych na osiem państw, które wsparły Grenlandię. Cła mają obowiązywać od 1 lutego, a od czerwca 2026 r. wzrosną do 25 proc. i będą utrzymywane do momentu „całkowitego zakupu Grenlandii przez USA”. Bruksela przygotowuje odpowiedź, a Emmanuel Macron wezwał Komisję Europejską do użycia tzw. handlowej bazooki.

Program rozwoju Sił Zbrojnych RP do 2039 r.

Zgodnie z planem do 2039 r. polska armia ma liczyć 300 tys. żołnierzy w służbie czynnej oraz 200 tys. w aktywnej rezerwie i rezerwie wysokiej gotowości. Wśród siedmiu priorytetów znalazły się m.in. zdolności dalekiego rażenia, operacje wielodomenowe, dronizacja armii oraz wykorzystanie sztucznej inteligencji. Program przewiduje także znaczące zwiększenie sprzętu wojskowego – m.in. trzy okręty podwodne, cztery fregaty, 150 samolotów wielozadaniowych i ponad 1700 czołgów. Łączne wydatki na obronność do 2039 r. mają sięgnąć 2,5 bln zł.

Chiński sprzęt kontra Bruksela 

Bruksela zmierza do stopniowego wycofywania chińskiego sprzętu z infrastruktury krytycznej. Chodzi m.in. o urządzenia firm Huawei i ZTE wykorzystywane w sieciach telekomunikacyjnych oraz elektrowniach fotowoltaicznych. Zdaniem Brukseli dotychczasowe, dobrowolne regulacje są niewystarczające i narażają bezpieczeństwo całej wspólnoty. Nowe rozwiązania mają być bardziej stanowcze i obejmować wszystkie państwa członkowskie.

Kijów pogrążony w ciemnościach

Rosyjskie ataki na infrastrukturę energetyczną sprawiły, że mieszkańcy Kijowa w środku zimy zostali pozbawieni prądu, ogrzewania i wody. Największe elektrociepłownie stolicy nie będą pracować z pełną mocą co najmniej do końca sezonu grzewczego. Jak podaje „Ukraińska Prawda”, władze miasta przygotowują plan ewakuacji części mieszkańców, jeśli ataki nie ustaną. Ukraiński wywiad ostrzega także przed możliwością uderzeń w podstacje elektrowni jądrowych, co mogłoby całkowicie sparaliżować system energetyczny kraju.

„Twój Biznes” to codzienny podcast ekonomiczny tworzony przez redakcje „Rzeczpospolitej” i „Parkietu”. Od poniedziałku do piątku o 7:30 Bartłomiej Kawałek przedstawia najnowsze wiadomości gospodarcze oraz aktualne informacje z rynków finansowych w Polsce i na świecie.

