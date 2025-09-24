W dzisiejszym podcaście „Twój Biznes” między innymi:

USA i Chiny przyspieszają negocjacje handlowe

Po raz pierwszy od 2019 roku do Pekinu udała się delegacja Izby Reprezentantów. Celem wizyty jest przyspieszenie rozmów i przygotowanie gruntu pod kontrakt na 500 samolotów Boeinga dla chińskich linii lotniczych. Ambasador USA w Chinach David Purdue zapowiedział, że porozumienie może być kwestią dni lub tygodni. Otwarte pozostaje jednak pytanie o eksport minerałów ziem rzadkich. Kluczowym momentem rozmów ma być Forum Współpracy Gospodarczej Azji i Pacyfiku, podczas którego Donald Trump spotka się z Xi Jinpingiem.

Żabka zmartwieniem kawiarni

Badanie ARC Rynek i Opinia pokazuje, że Żabka stała się najpopularniejszym miejscem zakupu kawy poza domem. W ciągu ośmiu miesięcy klienci kupili tam 27 mln kubków kawy. Orlen i McDonald’s zajęły drugie miejsce z wynikiem 37 proc.. Kawiarnie, takie jak Costa Coffee czy Starbucks, zostały zepchnięte na dalszy plan. Zdaniem ekspertów, wysokie koszty utrzymania lokali i zmieniające się zwyczaje konsumenckie przyspieszają spadek liczby kawiarni w Polsce.

Unia Europejska i Indonezja zawarły umowę o wolnym handlu

We wtorek podpisano porozumienie znoszące 90 proc. ceł w wymianie handlowej UE–Indonezja. Umowa ma także zdywersyfikować dostawy surowców krytycznych, ponieważ kraj ten posiada bogate złoża niklu, miedzi, boksytu czy cyny. Zniesienie ceł na auta z UE nastąpi stopniowo w ciągu pięciu lat. Bruksela równolegle prowadzi rozmowy z Malezją i Republiką Południowej Afryki, aby zmniejszyć uzależnienie od Chin i Stanów Zjednoczonych.

Polska otworzy granicę z Białorusią

Minister spraw wewnętrznych Marcin Kierwiński poinformował, że podpisał rozporządzenie przywracające ruch na przejściach granicznych z Białorusią. Premier Donald Tusk zapowiedział otwarcie przejść w nocy ze środy na czwartek. Decyzja ta jest efektem nacisków branży transportowej oraz apeli opozycji, które wskazywały na straty polskich przewoźników.

