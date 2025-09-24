12 min. 2 sek.
W dzisiejszym podcaście „Twój Biznes” między innymi:
Po raz pierwszy od 2019 roku do Pekinu udała się delegacja Izby Reprezentantów. Celem wizyty jest przyspieszenie rozmów i przygotowanie gruntu pod kontrakt na 500 samolotów Boeinga dla chińskich linii lotniczych. Ambasador USA w Chinach David Purdue zapowiedział, że porozumienie może być kwestią dni lub tygodni. Otwarte pozostaje jednak pytanie o eksport minerałów ziem rzadkich. Kluczowym momentem rozmów ma być Forum Współpracy Gospodarczej Azji i Pacyfiku, podczas którego Donald Trump spotka się z Xi Jinpingiem.
Badanie ARC Rynek i Opinia pokazuje, że Żabka stała się najpopularniejszym miejscem zakupu kawy poza domem. W ciągu ośmiu miesięcy klienci kupili tam 27 mln kubków kawy. Orlen i McDonald’s zajęły drugie miejsce z wynikiem 37 proc.. Kawiarnie, takie jak Costa Coffee czy Starbucks, zostały zepchnięte na dalszy plan. Zdaniem ekspertów, wysokie koszty utrzymania lokali i zmieniające się zwyczaje konsumenckie przyspieszają spadek liczby kawiarni w Polsce.
We wtorek podpisano porozumienie znoszące 90 proc. ceł w wymianie handlowej UE–Indonezja. Umowa ma także zdywersyfikować dostawy surowców krytycznych, ponieważ kraj ten posiada bogate złoża niklu, miedzi, boksytu czy cyny. Zniesienie ceł na auta z UE nastąpi stopniowo w ciągu pięciu lat. Bruksela równolegle prowadzi rozmowy z Malezją i Republiką Południowej Afryki, aby zmniejszyć uzależnienie od Chin i Stanów Zjednoczonych.
Minister spraw wewnętrznych Marcin Kierwiński poinformował, że podpisał rozporządzenie przywracające ruch na przejściach granicznych z Białorusią. Premier Donald Tusk zapowiedział otwarcie przejść w nocy ze środy na czwartek. Decyzja ta jest efektem nacisków branży transportowej oraz apeli opozycji, które wskazywały na straty polskich przewoźników.
„Twój Biznes” to codzienny podcast ekonomiczny tworzony przez redakcje „Rzeczpospolitej” i „Parkietu”. Od poniedziałku do piątku o 7:30 Bartłomiej Kawałek przedstawia najnowsze wiadomości gospodarcze oraz aktualne informacje z rynków finansowych w Polsce i na świecie
