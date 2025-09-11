W dzisiejszym podcaście „Twój Biznes” między innymi:

Rosyjskie drony nad Polską – reakcja armii i sojuszników

Polską przestrzeń powietrzną w nocy z wtorku na środę naruszyło co najmniej 19 dronów rosyjskich. Część z nich udało się zestrzelić, a w działaniach obronnych uczestniczyły m.in. holenderskie F-35 oraz sojusznicze jednostki NATO. Ruch lotniczy w Lublinie, Rzeszowie, Modlinie i Warszawie został czasowo wstrzymany. Premier Donald Tusk poinformował o podniesieniu gotowości sił zbrojnych w ramach operacji „Wschodnia Zorza”. Eksperci ostrzegają, że kolejne prowokacje mogą się powtórzyć, a ich konsekwencje gospodarcze będą odczuwalne w długim terminie.

Strategia rozwoju Polski do 2035 roku

Rząd przedstawił dokument „Strategia rozwoju Polski do 2035 roku”. Minister funduszy Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz wskazała trzy główne wyzwania: konkurencyjność gospodarki, zmiany demograficzne i bezpieczeństwo. Plan zakłada m.in. zwiększenie dostępności mieszkań, stabilności dochodów młodych rodzin oraz niemal potrojenie liczby polskich startupów wycenianych powyżej 1 mld euro. Kluczowym pytaniem pozostaje jednak skuteczna realizacja założeń – w Polsce wielokrotnie problemem była nie sama strategia, lecz jej wdrożenie.

Trump naciska na UE w sprawie ceł wtórnych

Prezydent USA Donald Trump wezwał Unię Europejską do nałożenia ceł wtórnych w wysokości 100 proc. na import z Chin i Indii. Powodem miałoby być zmuszenie Pekinu do zaprzestania zakupów rosyjskiej ropy. Bruksela na razie nie skomentowała propozycji, jednak wspólne działania w tej sprawie mogą mieć duże znaczenie dla globalnego handlu i europejskiej gospodarki.

Smyk szykuje się na giełdę

Na warszawskim parkiecie trwają przygotowania do kolejnego dużego IPO. Jak ustalił „Parkiet”, oferta publiczna Smyka może sięgnąć 100 mln euro, czyli ok. 425 mln zł. Jeżeli debiut dojdzie do skutku, będzie to trzecie IPO na GPW w tym roku. Ostateczna decyzja zależeć będzie jednak od sytuacji rynkowej, którą chwilowo pogorszyły doniesienia o rosyjskich dronach nad Polską.

„Twój Biznes” to codzienny podcast ekonomiczny tworzony przez redakcje „Rzeczpospolitej” i „Parkietu”. Od poniedziałku do piątku o 7:30 Bartłomiej Kawałek przedstawia najnowsze wiadomości gospodarcze oraz aktualne informacje z rynków finansowych z Polski i świata.