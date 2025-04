Czeka cię dzień pełen inspiracji, konkretnej wiedzy i networkingu. 9 maja dowiesz się konkretnie od ekspertów Izby Gospodarki Elektronicznej, jak skutecznie budować swoją skalę w e-commerce zarówno w kraju, jak i za granicą.

Organizowane przez e-Izbę wydarzenie dedykowane jest dla branży handlu, właścicieli sklepów, producentów, dystrybutorów, przedstawicieli marketplace’ów i retailu.

W tym roku spotkamy się w wyjątkowym miejscu – Santa Natura Resort & SPA, zaledwie 60 km od Warszawy. Komfortowa lokalizacja, relaksujące otoczenie, basen plenerowy i wyśmienita kuchnia będą idealnym tłem do rozmów o przyszłości cyfrowego handlu. Dojazd bezpłatny – organizator zapewnia transport.

Dlaczego warto tam być?

Jeśli rozwijasz markę online lub chcesz poznać strategie, które realnie zwiększają konwersję i zyski – to wydarzenie jest dla ciebie. Możesz liczyć na solidną dawkę wiedzy: wystąpienia ekspertów, case studies kampanii, które przyniosły spektakularne efekty, dyskusje panelowe i praktyczne narzędzia do wdrożenia od zaraz.

* Otrzymasz przedpremierowy poradnik „Jak wejść w e-commerce?”, który pomoże Ci stworzyć własny e-biznes lub odkryć nowe rozwiązania dla tego, który już prowadzisz.

* Zyskasz dostęp do szkoleń Szkoły Gospodarki Cyfrowej.

* Zyskasz dostęp do Cyfrowej Bazy Wiedzy e-Izby – raportów branżowych i poradników.

* Trzy pokoje tematyczne, w których odbywają się całodniowe szkolenia – logistyka e-commerce, płatności cyfrowe oraz performance marketing – czyli to, co realnie może wesprzeć rozwój i sprzedaż w Twoim biznesie.

* Poznasz sprawdzone rozwiązania, które pomagają zwiększać sprzedaż i usprawniać procesy biznesowe.

* Nawiążesz nowe relacje z osobami z branży – w atmosferze sprzyjającej wymianie doświadczeń i tworzeniu potencjalnych biznesowych relacji.

Networking w dobrym stylu

PM Showcase Day to nie tylko prelekcje. To również przestrzeń do rozmów – przy kawie, wśród zieleni, przy basenie, a nawet na rowerze. Relacje nawiązywane w tej atmosferze często przeradzają się w trwałe partnerstwa biznesowe.

Organizatorzy zadbali o każdy detal – od klimatycznego miejsca po relaksującą oprawę. To idealne warunki, by połączyć naukę z wypoczynkiem i wrócić z nową energią oraz pomysłami.

Zwieńczenie dnia: Gala Performance Marketing Diamonds EU

Na zakończenie – uroczysta Gala, podczas której wręczone zostaną nagrody dla najbardziej innowacyjnych kampanii performance marketingowych w Europie!

#GalaBezObcasów

#GalaBezKrawatów

#GalaNaLuzie

Dla Nominowanych – prestiż i uznanie. Dla wszystkich – inspiracja do dalszych działań.

Zarejestruj się!

Szczegóły oraz rejestracja na stronie: www.pmshowcaseday.eu

Partnerzy główni: Orlen Paczka, Przelewy24

Partnerzy: Bluerank, ConTrust Communication, Dentsu, Mobile Institute, Sales & More, Sublime, WeDare, Polskie Stowarzyszenie Branży Zabawek i Artykułów Dziecięcych oraz Polskie Stowarzyszenie Producentów Dźwigów

