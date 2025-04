Ponad połowa z 500 ankietowanych firm uważa, że mniej barier biurokratycznych obniży im koszty prowadzenia biznesu. PIE przypomniało, że aby sprostać wymogom administracyjnym, firmy muszą ponosić dodatkowe koszty związane z zatrudnieniem specjalistów od księgowości i zakupem oprogramowania. Ta uciążliwość dotyka zwłaszcza dysponujące mniejszym kapitałem mikrofirmy, dlatego to one zdecydowanie częściej (58 proc.) niż duże przedsiębiorstwa (40 proc.) oczekują pozytywnych efektów. Co miesiąc każda firma składa dwa sprawozdania: do urzędu skarbowego i do ZUS. Dodatkowo musi sprostać rocznym wymogom sprawozdawczym. Jednak z Barometru Prawa Grant Thornton wynika, że gdyby przedsiębiorca chciał na bieżąco prześledzić wszystkie zmiany w prawie (także te dotyczące spraw cywilnych, nie związanych z biznesem), to musiałby każdego dnia roboczego w zeszłym roku na czytanie aktów prawnych poświęcić 1 godzinę i 34 minuty (przy optymistycznym założeniu, że na przeczytanie jednej strony aktu prawnego potrzebne są 2 minuty). A statystyka ta dotyczy tylko nowego prawa, a nie tego, którego nie zmieniono.

Zapowiedzi rządu Donalda Tuska odnośnie do ustawy deregulacyjnej

Jednym z podstawowych biurokratycznych problemów firm są ich relacje z różnymi urzędami. Usprawnić ma je po części projekt ustawy deregulacyjnej, przyjętej niedawno przez rząd. Jest to jednak tylko część zmian w prawie, która zaproponował społeczny zespół: SprawdzaMY – Inicjatywa Przedsiębiorcy dla Polski. W środę zaprezentowano już dziewiątą część pomysłów deregulacyjnych. Jest ich już prawie ćwierć tysiąca.

Również w środę Maciej Berek, szef Stałego Komitetu Rady Ministrów poinformował na platformie X, że rząd dotąd rozpatrzył 173 propozycje deregulacyjnej inicjatywy SprawdzaMY Rafała Brzoski. 108 postulatów (62 proc.) zostało zaakceptowanych. 11 spośród nich jest zostało już zrealizowanych (RM przyjęła odpowiedni akt prawny/projekt ustawy), a 17 kolejnych jest w procesie legislacyjnym. Dodał także: „trzymamy tempo! Poza rozpatrywaniem propozycji inicjatywy #sprawdzaMY, Rada Ministrów pracuje nad własnymi projektami deregulacyjnymi. Rząd przyjął we wtorek projekt wprowadzający uproszczenia w systemie nieodpłatnej pomocy prawnej. Korzystanie z tej pomocy nie będzie już wymagało składania oświadczenia dot. braku możliwości poniesienia kosztów pomocy. Z porady będzie można korzystać także online lub w rozmowie telefonicznej” – napisał Maciej Berek.