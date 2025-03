Szybki finał drugiej aukcji częstotliwości dla sieci 5G w Polsce

Krzysztof Olszewski z biura prasowego P4 wyjaśnił, że wybór bloków jest rezultatem przyjętej strategii aukcyjnej. – Są to bloki przyległe, co pozwala zastosować zaawansowaną technologię aranżacji pasma, taką jak Dynamic Spectrum Sharing – mówi. W przypadku pasma 700 MHZ spodziewamy się, że dzięki ustaleniom pomiędzy Polską i Ukrainą zakłócenia te zostaną sprowadzone w połowie 2026 r. do niewielkich poziomów – dodał. – W ramach rozwoju naszej sieci nadajniki obsługujące zakresy 700 MHz już budujemy i zamierzamy w tę technologię dalej inwestować – poinformował Olszewski.

– Dzięki nowym zasobom częstotliwości będziemy mogli dostarczać klientom jeszcze wyższą prędkość i bardziej niezawodne usługi, zarówno w gęsto zaludnionych miastach, jak i na obszarach wiejskich – mówi Krzysztof Olszewski.

Polkomtel wylicytował blok D z zakresu 700, za który zapłaci 363,12 mln zł, choć bardziej zależało mu na paśmie 800 MHz. – To jest bardzo dobry blok, bez zakłóceń, doskonale przyda nam się do rozwoju naszej sieci 5G – skomentował Tomasz Matwiejczuk, dyrektor ds. korporacyjnych grupy Cyfrowy Polsat.

Najwięcej za częstotliwości w zakończonej aukcji zapłaci T-Mobile Polska. Wygrał blok A z zakresu 700 MHz i blok G – jedyny z zakresu 800 MHz. Za pierwszy zapłaci cenę wywoławczą 356 mln zł, a za drugi 425,45 mln zł, co pokazuje, że była konkurencja.

– Szczególnie cieszy nas zakup w paśmie 800 MHz, ponieważ przylega ono do bloków, które już posiadamy. Umożliwi to nam niemal natychmiastowe uruchomienie sieci na nowo zakupionej częstotliwości 800 MHz – podał w odpowiedzi na nasze pytanie operator. – Pasmo 700 MHz natomiast otwiera przed nami nowe możliwości w zakresie rozbudowy sieci 5G o zasięgu ogólnopolskim, co również przełoży się na wyższy komfort korzystania z naszych usług – dodano.