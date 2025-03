Donald Trump ogłosił, kto zbuduje myśliwce szóstej generacji. To nie Lockheed

W amerykańskich mediach zawrzało. Wiadomo już, która firma odpowie za stworzenie najnowszych samolotów bojowych szóstej generacji w ramach programu Next Generation Air Dominance (NGAD) prowadzonego przez Siły Powietrzne USA – i nie jest to gigant zbrojeniowy Lockheed Martin, który zbudował myśliwce piątej generacji.

W piątek, 21 marca, prezydent USA Donald Trump ogłosił, że zwycięzcą przetargu został Boeing. Koncern lotniczy, zbrojeniowy i kosmiczny z siedzibą w Chicago ma podpisać lukratywny kontrakt, który zobowiąże go do wprowadzenia do amerykańskiej armii tajemniczych myśliwców szóstej generacji. Trump podczas przemowy w Białym Domu zdradził, jak będą się one nazywać – F-47.