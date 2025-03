Boeing wymaga kurateli. Tak uważa minister transportu USA

Czytaj więcej Transport Boeing wraca na rynek w wielkim stylu. Wzrost dostaw i zamówień Tak dobrego stycznia Boeing nie miał od dwóch lat — informuje „The Seattle Times”. To może być początek końca głębokiego kryzysu, jaki Boeing zafundował sobie na własne życzenie.

Teraz Duffy poinformował, że Boeing nie zbliżył się jeszcze do tej liczby. — Po wprowadzeniu przez nich ulepszeń w zakresie jakości będziemy musieli zaryzykować i znieść im to ograniczenie, ale jeszcze nie doszliśmy do tego — dodał minister. Przy okazji wyjaśnił, że prezydent Trump nie chce, by resort transportu podejmował ryzyko związane z bezpieczeństwem, ale „pragnie, abyśmy byli mniej restrykcyjni. Chce od nas inteligencji i i zmniejszenia ograniczeń w produkcji Boeinga, kiedy będzie to właściwe” — powiedział.

Śledztwo we Włoszech, jak doszło do pojawienia się na rynku podrabianych części do dreamlinerów

Wstępne przesłuchanie w tej sprawie miało zacząć się we czwartek, ale w ostatniej chwili odroczono je do 15 maja.

Wszystko zaczęło się w sobotni poranek w maju 2020, gdy policjanci zatrzymali 2 mężczyzn podczas wylewania chemikaliów do kanału ściekowego w Brindisi. Banalny przypadek skażenia środowiska doprowadził do dużego śledztwa, jak tysiące podrobionych części z tytanu i aluminium pochodzących z Włoch znalazły się w niemal 500 B787 Dreamliner nadal latających.

Fatalne wiadomości dla klientów. Terminowe dostawy Boeinga dopiero za 5 lat Nie takich informacji oczekiwali klienci Boeinga. —Dopiero w 2030 roku Boeing będzie w stanie nadążyć z terminowymi dostawami samolotów — ocenia Gediminas Ziemelis, prezes firmy leasingowej Avia Solutions Group.

Śledztwo dotyczy sposobu, w jaki maleńki producent części do samolotów Manufacturing Process Specification (MPS) oszukiwał klientów używając tańszych i słabszych metali do produkcji swych elementów. Prowadzący śledztwo ustalili dzięki sygnalistom, że MPS i poprzednia firma kupowały małe ilości metali wskazanych dla B787, ale zastąpiły stop tytanu tańszym i mniej odpornym tytanem.