„Firmy zagraniczne, w tym przedsiębiorstwa z wielu krajów sprzymierzonych z USA, nieświadomie finansują chiński rozwój morski, kupując 75 procent statków budowanych w chińskich stoczniach podwójnego zastosowania.” - wyjaśnia Brian Hart, współautor raportu.

US Navy przegrywa z chińskim PLA

Według prognozy CSIS, chińska marynarka wojenna będzie liczyć 425 okrętów do 2030 roku, znacznie przewyższając amerykańską flotę, która ma pozostać na poziomie około 300 jednostek bojowych. Taka przewaga może mieć kluczowe znaczenie w przypadku konfliktu.

Udział w globalnym rynku stoczniowym: • Chiny: 53,3%

• Korea Południowa: 29,1%

• Japonia: 13,1%

• Reszta świata: 4,4%

Na marginesie raportu warto podkreślić, że ostatnie lata przyniosło bezprecedensowy rozwój Chińskiej Armii Ludowo-Wyzwoleńczej (PLA), a szczególnie jej marynarki wojennej. Według amerykańskiego Biura Wywiadu Marynarki Wojennej, Chiny dysponują obecnie zdolnościami stoczniowymi aż 232 razy większymi niż Stany Zjednoczone. W samym Szanghaju powstaje obecnie 13 nowych okrętów wojennych, co potwierdzają zdjęcia satelitarne, podczas gdy USA boryka się z problemami, a budowa nowych jednostek trwa latami. Raport Pentagonu z 2023 roku wskazuje, że chińska marynarka wojenna ma obecnie około 370 okrętów, a jej flota wzrośnie do 395 jednostek do 2025 roku i osiągnie 435 do 2030 roku (więcej niż przewiduje raport CSIS). Dekadę temu przewaga USA pod względem tonażu wynosiła około 3:1, obecnie stosunek ten zbliża się do 2:1. Dziesięciolecia deindustrializacji i ograniczania skali przemysłu stoczniowego sprawiły, że Ameryka nie ma konkurencyjnych stoczni ani logistyki niezbędnej do utrzymania większej floty.

„W miarę narastania napięć przywódcy w Pekinie mogą kalkulować, że wyższa zdolność Chin w zakresie budownictwa okrętowego byłaby istotną korzyścią w przetrwaniu dłuższego konfliktu militarnego” – ostrzegają autorzy raportu.

Amerykanie muszą dokonać zmian

Amerykański rząd zaczął już reagować na to wyzwanie. W lutym 2025 roku Biuro Przedstawiciela Handlowego USA stwierdziło, że nierynkowe praktyki Chin w przemyśle stoczniowym szkodzą amerykańskiemu handlowi i zaproponowało kary dla firm eksploatujących statki zbudowane w Chinach.