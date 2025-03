Helios i Cinema City wypowiadają umowy dotyczące tantiem

Oldrich Kubista, członek zarządu Cinema City Poland, uważa materiał opublikowany przez SFP-ZAPA za „osobliwy”. – Artykuł stanowi próbę kwestionowania rzeczywistości. Osobliwe jest stwierdzenie, że uwzględnienie przez SN skargi kasacyjnej CCP i uchylenie w całości korzystnego dla SFP wyroku nie oznacza wygranej CCP, podobnie jak stwierdzenie, że SN nie podzielił żadnego z zarzutów kasacyjnych CCP, skoro właśnie na ich podstawie SN uchylił wyrok. SFP za wszelką cenę usiłuje przekonać odbiorców do tego, że ma prawo jednostronnie narzucać zasady poboru tantiem – komentuje Kubista.

Multipleksy będą płacić tylko za polskie produkcje. To 20–30 proc. rynku

Jednak z naszych informacji wynika, że Helios zamierza płacić od maja tantiemy tylko od polskich filmów. Według naszych informacji robi tak już także Cinema City Poland, które w ub.r. wypowiedziało częściowo umowę dotyczącą tantiem ZAIKS-owi. Od tamtej pory wnosi opłaty tylko od polskich produkcji i produkcji dubbingowanych.

Anna Klimczak, rzeczniczka ZAIKS-u, na nasze pytania o sprawę nie odpowiedziała, zasłaniając się klauzulami o poufności. Zapewniła jednak, że OZZ posiada umowę dot. rozliczeń z twórcami amerykańskimi.

Paweł Świst, prezes Multikina, liczy na to, że spory z OZZ-ami zakończą się pokojowo. – Multikino analizuje sytuację w kontekście ostatnich wydarzeń na rynku związanych z wyrokiem w sprawie Cinema City. Niezmiennie uważamy, że istnieje możliwość doprowadzenia do zakończenia wieloletniego stanu niepewności na polskim rynku w zakresie ponoszonych przez kina obciążeń w sposób, który nie spowoduje nadmiernego i niewspółmiernego do innych krajów europejskich poziomu obciążenia kin, a jednocześnie zapewni polskim twórcom godne wynagrodzenie za tworzone dzieła – mówi.



O jakie pieniądze chodzi w sporze kin z OZZ-ami?

W skali całego polskiego rynku tantiemy od kin dla organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i pokrewnymi można szacować na kilkadziesiąt milionów złotych rocznie. Rzeczniczka ZAIKS-u pytana o rozliczenia z kinami podała, że multipleksy wpłacają do ZAiKS-u tantiemy w wysokości od kilku do kilkunastu milionów złotych. A bardziej konkretnie – w ubiegłym roku Helios miał przekazać na rzecz SFP-ZAPA około 2,6 mln zł (1 proc. łącznych przychodów ze sprzedaży biletów do kin). W tym roku może być to o kilkadziesiąt procent mniej.