Rosja traci rynek broni. Eksport mniejszy o połowę

USA rządzą na rynku broni

Światowym hegemonem rynku broni pozostają Stany Zjednoczone z 43-procentowym udziałem w światowym eksporcie. Amerykańska broń jest dostarczana do 107 krajów, a jej głównymi nabywcami są kraje europejskie, które zwiększyły zakupy w latach 2020–2024 o 233 proc w porównaniu z poprzednim pięcioletnim okresem. Na Ukrainę, którą Donald Trump pozbawił dostaw, przypada 9,3 proc. amerykańskiego eksportu broni. Jeżeli amerykańskie koncerny stracą europejskich klientów, to praktycznie stracą największe zyski i rynki.

Europa ma bowiem potencjał do produkcji własnego uzbrojenia. Francja jest drugim co do wielkości eksporterem broni. Udział kraju w rynku światowym jest większy niż Rosji i wynosi 9,6 proc. Łącznie Francja dostarcza broń do 65 krajów. Największy udział mają kraje Azji i Oceanii (35 proc.), Bliskiego Wschodu (28 proc.) i Europy (15 proc.).

W ciągu ostatnich pięciu lat, w porównaniu do lat 2015–2019, francuskie dostawy do Europy wzrosły o 187 proc., głównie za sprawą sprzedaży samolotów bojowych do Grecji i Chorwacji oraz różnego rodzaju uzbrojenia (artylerii, rakiet, okrętów) na Ukrainę. Silną pozycję na rynku zbrojeniowym ma też Wielka Brytania.