Big Tech inwestuje w Polsce – szansa czy zagrożenie?

Microsoft i Google ogłosiły wielomiliardowe inwestycje w infrastrukturę chmurową w Polsce. Rząd podkreśla, że to dowód na atrakcyjność polskiej gospodarki dla globalnych graczy. Jednak eksperci wskazują, że dominacja amerykańskich firm w europejskim rynku usług chmurowych (80%) może prowadzić do uzależnienia technologicznego. Nie brakuje głosów, że Polska powinna wspierać europejskie firmy, takie jak CloudFerro, Aruba Cloud czy OVHCloud. Z kolei Microsoft deklaruje inwestycję 2,8 mld zł w AI i infrastrukturę chmurową do 2026 roku, co może pomóc w budowie silnej branży sztucznej inteligencji w Polsce.

Reklama

Czytaj więcej Biznes Rząd grzebie naszą technologiczną suwerenność? Ogłoszony przez Microsoft plan zainwestowania w Polsce 2,8 mld zł w infrastrukturę chmurową, i to parę dni po podobnym „dealu” zawartym z Google’em, może sugerować, że w globalnym wyścigu AI stawiamy na USA, porzucając własne ambicje.

Mocny złoty zagrożeniem dla polskich eksporterów

Prezes Mlekovity apeluje o interwencję Rady Polityki Pieniężnej w celu osłabienia złotego. Silna waluta zwiększa atrakcyjność polskiego rynku dla inwestorów zagranicznych, ale jednocześnie uderza w eksporterów. W 2023 roku polska branża mleczarska wyeksportowała produkty o wartości 15 mld zł, z czego sama Mlekovita odpowiadała za 3 mld zł. Mocny złoty sprawia, że polskie produkty stają się droższe na rynkach zagranicznych, co osłabia konkurencyjność naszych firm.

Atom bez wsparcia Unii Europejskiej?

Nowy dokument Komisji Europejskiej w ramach Clean Industrial Deal nie przewiduje szerszego wsparcia dla inwestycji w energię jądrową. Pomoc finansowa ma dotyczyć jedynie produkcji niskoemisyjnego wodoru z atomu, a jego udział w miksie energetycznym ma być ograniczony. Wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej Stéphane Séjourné zapowiada walkę o uznanie atomu za równorzędne źródło energii wobec wiatru i słońca. Oficjalna prezentacja nowego planu energetycznego UE odbędzie się 26 lutego.

Xi Jinping stawia na odbudowę relacji z biznesem

Chiny zmieniają podejście do sektora technologicznego. Xi Jinping spotkał się z liderami Alibaby, Huawei i DeepSeek, sygnalizując nową erę współpracy rządu z biznesem. Jeszcze cztery lata temu chińska administracja agresywnie regulowała sektor technologiczny, teraz chce wspierać rozwój i innowacje. Eksperci wskazują, że jest to reakcja na rosnącą rywalizację technologiczną między Chinami a USA. Pekin liczy na większe inwestycje i rozwój nowoczesnych technologii wewnątrz kraju.