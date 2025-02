Europa na rozdrożu: obronność i wydatki wojskowe w centrum uwagi

Szczyt w Paryżu ma przynieść kluczowe decyzje dotyczące europejskiej strategii obronnej. Przywódcy Polski, Francji, Niemiec, Wielkiej Brytanii i Włoch mają omówić przyszłość finansowania zbrojeń oraz możliwość stworzenia specjalnego banku na wzór Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju. Europa stoi przed dylematem – czy zwiększyć wydatki na obronność i podnieść ich poziom powyżej 2% PKB, czy też skupić się na negocjacjach z USA. Pomysł podwyższenia celu do 3% PKB oznaczałby wzrost europejskich nakładów na obronność o 200 miliardów euro rocznie, co mogłoby wpłynąć na cały przemysł zbrojeniowy.

Amerykańskie cła dzielą Unię Europejską

Najnowsze decyzje USA dotyczące ceł na stal i aluminium spotkały się z różnymi reakcjami wśród krajów Unii Europejskiej. Niemcy, Włochy i Węgry skłaniają się ku negocjacjom z administracją USA, podczas gdy Francja oraz kilka innych państw wzywa do natychmiastowych działań odwetowych. Komisja Europejska rozważa wdrożenie ceł na amerykańskie produkty, jednak brak jednolitego stanowiska w Unii utrudnia wypracowanie strategii. W efekcie istnieje ryzyko, że UE osłabi swoją pozycję negocjacyjną wobec USA.

Ukraina odrzuca surowcowy deal USA

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zdecydował się nie podpisywać umowy surowcowej z USA, która miała obejmować eksploatację ukraińskich zasobów naturalnych w zamian za dalszą pomoc wojskową. Zełenski podkreślił, że propozycja nie gwarantuje Ukrainie bezpieczeństwa i jest zbyt korzystna dla Stanów Zjednoczonych. Mimo odmowy, negocjacje nadal trwają, a amerykańska administracja liczy na wypracowanie porozumienia, które pozwoli na eksploatację złóż strategicznych minerałów w Ukrainie.

Polska bez kluczowych strategii energetycznych

Prace nad kluczowymi dokumentami dotyczącymi polskiej energetyki mają co najmniej półroczne opóźnienie. Wśród najważniejszych brakujących strategii są m.in. program dla energetyki jądrowej oraz nowa polityka energetyczna Polski do 2040 roku. Eksperci ostrzegają, że brak kompleksowej strategii prowadzi do chaotycznego rozwoju sektora energetycznego, co może zagrozić bilansowi energetycznemu kraju. Piotr Maciołek, analityk rynku energii, podkreśla, że konieczne jest określenie ścieżki dekarbonizacji i stworzenie planu długoterminowego.