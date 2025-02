Jest szansa, że cortiSense zmieni badania kortyzolu, bo do tej pory monitorowanie tego hormonu stresu wymagało próbek laboratoryjnych, a więc i czasochłonnych wizyt w laboratoriach. Tymczasem cortiSense upraszcza to dzięki szybkiemu testowi śliny, który można wyświetlić na smartfonie. Urządzenie zostało opracowane we współpracy z Uniwersytetem Nauk Stosowanych w Szwajcarii, cortiSense integruje się z cyfrową platformą zdrowia gSense, która obejmuje cyfrową platformę zdrowia, monitorowanie poziomu glukozy oraz zarządzanie dietą oparte na sztucznej inteligencji i telemedycynie.

Dlaczego inwestować w badanie stresu?

Powodem, dla którego biznes widzi taki potencjał w badaniu stresu, że inwestuje w niego miliony – jest odkrycie, że stres jest szkodliwy, ale nie tylko dla samych dotkniętych nim pracowników, ale również dla… pracodawcy. Jak pisaliśmy niedawno w „Rz", stres w pracy jest takim obciążeniem, że nawet co czwarta osoba, która obecnie zastanawia się nad zmianą pracy i przegląda oferty, robi to ze względu na wysoki poziom stresu. W USA efekty stresu kosztują firmy nawet 300 mld dolarów rocznie, wyliczyła amerykańska organizacja American Institute of Stress. Codziennie do pracy nie przychodzi z tego powodu ok. 1 mln Amerykanów, 19 proc. pracowników w USA ocenia swoje zdrowie psychiczne jako słabe, a ponad połowa (52 proc.) czuje się wypalona – na te wyniki badań powołuje się Nutrix. To przeliczone na pieniądze koszty tak nieprzyjemnych doświadczeń, jak koszty leczenia i wypadki, wynikające z tego nieobecności w pracy, zmniejszona produktywność, a także rotacja pracowników, nasilająca się przez nieprzyjazne warunki pracy.

Nutrix utrzymuje jednak, że ich rozwiązanie jest skierowane bardziej do konsumentów niż korporacji. Wymagałoby to utrzymania prywatności tak wrażliwych danych, jak poziom hormonów u pracowników. Spółka zastrzega, wprawdzie, że „firma otrzyma tylko zagregowane dane”. Tymczasem dbanie o bezpieczeństwo wrażliwych danych nie jest w Polsce jeszcze bardzo znane, jak pisaliśmy w „Rz", Polacy chętnie udostępniają bardzo osobiste informacje już nawet za... zniżki czy darmowe produkty.

Nutrix jest już obecny nawet na dalekich rynkach, np. w Chile, otrzymała wsparcie z publicznego programu Start-Up Chile, a w ubiegłym roku rozpoczęła działalność w Meksyku i Peru.

Fundusz impact pisze o sobie, że jest "pierwszym w Polsce impaktowym funduszem inwestycyjnym VC", obecnie inwestuje w ramach wehikułu Simpact 2.0, w którym największym inwestorem jest Europejski Fundusz Inwestycyjny. Dofinansowanie waha się od 0,5 do 2 mln euro, inwestują od fazy pre-seed do Serie A.