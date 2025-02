Komisja Europejska zapowiada deregulację – czy biznes odetchnie?

Bruksela postanowiła wsłuchać się w głos biznesu i zidentyfikować największe bariery administracyjne, które utrudniają działalność firm w Unii Europejskiej. Już 26 lutego Komisja Europejska zamierza przedstawić pierwszy pakiet deregulacyjny, będący wynikiem konsultacji z przedsiębiorcami. Choć to nie pierwsze zapowiedzi redukcji obciążeń administracyjnych, tym razem presja na uproszczenie przepisów jest wyjątkowo silna – naciskają na to największe gospodarki UE, Niemcy i Francja. Jak zauważa Anna Słojewska, KE nie planuje całkowitego zawieszenia regulacji, ale chce ograniczyć ich wpływ na małe i średnie przedsiębiorstwa.

Polska branża budowlana chce wykluczenia azjatyckich podmiotów

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) rozważa niedopuszczenie firm spoza UE do udziału w przetargach na budowę infrastruktury drogowej. To odpowiedź na naciski polskich firm budowlanych, które oskarżają zagraniczne podmioty – głównie z Chin i Turcji – o nierówną konkurencję. Jak wskazuje prezes Budimeksu, Artur Popko, Polska jest obecnie największym placem budowy w Europie, a brak możliwości weryfikacji zagranicznych firm stwarza poważne problemy. Ministerstwo Infrastruktury skierowało do Rady Ministrów projekt ustawy o certyfikacji wykonawców zamówień publicznych, który może ograniczyć dostęp azjatyckich podmiotów do polskiego rynku. Warto podkreślić, że w 2025 roku GDDKiA planuje ogłosić przetargi na co najmniej 330 km dróg o wartości 13 mld zł.

Czytaj więcej Budownictwo Firmy z Azji mogą zostać odsunięte od rządowych kontraktów drogowych Branża budowlana domaga się szlabanu dla firm azjatyckich, startujących w miliardowej wartości przetargach na budowę dróg. Rząd przygotowuje w tej sprawie zmiany w przepisach.

Chiny odpowiadają cłami odwetowymi na USA

Nie trzeba było długo czekać na reakcję Pekinu na amerykańskie cła. We wtorek Chiny ogłosiły 15-procentowe taryfy na import węgla i LNG ze Stanów Zjednoczonych. Ponadto Pekin nałożył restrykcje na działalność amerykańskich gigantów technologicznych – Google, Nvidii i Intela – oraz objął postępowaniem antymonopolowym producentów odzieży, takich jak Calvin Klein i Tommy Hilfiger. Co więcej, Chiny zdecydowały o wstrzymaniu eksportu do USA kluczowych metali ziem rzadkich, takich jak gal, german i antymon. Warto przypomnieć, że Pekin jest światowym liderem w produkcji tych surowców, co może uderzyć w amerykański przemysł zaawansowanych technologii.