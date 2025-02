Trump rozpoczyna nową wojnę handlową

USA nałożyły 25-procentowe cła na produkty z Meksyku i Kanady oraz 10-procentowe na import z Chin i kanadyjskie surowce energetyczne. Decyzja Trumpa, podjęta w oparciu o International Emergency Economic Power Act, ma rzekomo na celu ochronę amerykańskiego rynku przed nielegalnymi imigrantami i narkotykami. W rzeczywistości eksperci wskazują, że głównym motywem jest redukcja deficytów handlowych. Skutkiem nowych ceł będzie wzrost kosztów wymiany handlowej oraz możliwy wzrost inflacji. Meksyk i Kanada zapowiadają działania odwetowe, a analitycy przewidują dużą zmienność na rynkach finansowych. Co ciekawe, Trump sugeruje możliwość nałożenia dodatkowych opłat także na towary z UE.

Reklama

Czytaj więcej Gospodarka Trump uderza cłami w największych partnerów Prezydent USA nałożył 25-procentowe cła na produkty sprowadzane z Kanady i Meksyku oraz 10-procentowe na import z Chin, a także na kanadyjską energię. Rywale wprowadzają retorsje.

Indie inwestują w innowacyjność i klasę średnią

Minister Finansów Indii, Nirmala Sitharaman, przedstawiła budżet na rok podatkowy 2025-2026, koncentrując się na rolnictwie, sektorze MŚP, inwestycjach oraz eksporcie. Plan zakłada zmniejszenie deficytu do 4,4% PKB oraz podniesienie stopy wolnej od podatku do 1,2 mln Rupii (około 55 tys. zł). Dodatkowo Indie planują stworzenie funduszu dla start-upów i preferencyjne sposoby opodatkowania innowacyjnych przedsiębiorstw. Te reformy mogą znaczną przyczynić się do wzrostu gospodarczego najludniejszego państwa świata.

Bunt konsumentów na Bałkanach

W Chorwacji odbyły się protesty przeciwko rosnącym cenom żywności, do których dołączyli się konsumenci ze Słowenii, Macedonii, Serbii, Bośni i Hercegowiny oraz Czarnogóry. Niektóre sieci handlowe zareagowały obniżką cen podstawowych produktów. Protestujący domagają się regulacji cen i interwencji rządowych w celu ograniczenia spekulacji rynkowej.

PKO BP najlepszy w prognozowaniu gospodarki

W konkursie prognoz ekonomicznych "Parkietu" po raz czwarty zwyciężył zespół analityków PKO BP, zrównując się pod względem liczby tytułów z BOŚ Bankiem. PKO BP okazało się najlepsze w przewidywaniu wskaźników makroekonomicznych, natomiast BOŚ triumfował w analizach wskaźników rynkowych. Eksperci wskazują, że głównym wyzwaniem na 2025 rok pozostaje polityka pieniężna i niepewność co do kierunku działań NBP.