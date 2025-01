Czytaj więcej Gastronomia Rekord! Zamówił w rok 865 dostaw jedzenia. Głównie kebabów Rynek dostaw w Polsce rozwija się i wart jest już ponad 10 mld zł. Z danych Pyszne.pl wynika, że najczęściej zamawiane dania w 2024 roku to kebab, pizza i cheeseburger.

Gdzie wymyślono pizzę hawajską

Pizzy z ananasem, nazywaną również hawajską wcale nie wymyślono na Hawajach, tylko w Kanadzie. Bo kojarzyła się ze wspaniałymi wakacjami w tropikalnym raju. Jej podstawowa wersja, to umieszczenie na placku sosu pomidorowego z oregano , szynki, boczku, sera mozarella i naturalnie plastrów ananasa z puszki. Oczywiście mogą być różne wariacje na temat, ale mozarella i ananas oraz sos pomidorowy są stałymi składnikami.

Temu przepisowi wypowiedział ostatnio wojnę właściciel brytyjskiej pizzerii Lupa Pizza. Na aplikacji do zdalnego zamawiania pizzy dodał komentarz : „Taaa, za 100 funtów możesz mieć pizzę z ananasem. Zamów sobie jeszcze do tego szampana. No, dawaj potworze!” —Nienawidzimy ananasa dodawanego do pizzy. Naszym zdaniem najzwyczajniej tam nie pasuje — mówił Reuterowi współwłaściciel Lupa Pizza, Francis Wolf. Jego partner i główny kucharz w Lupa, Quin Jianoran przyznał, że ma w spiżarni puszkę ananasa na wypadek, gdyby ktoś rzeczywiście zamówił pizzę hawajską. Jak na razie jednak nie było takiego przypadku. Mimo wszystko sprawa stała się tak głośna, że firma badająca nastroje opinii publicznej YouGov zdecydowała się zapytać Brytyjczyków o ich stosunek do pizzy hawajskiej. Okazało się, że ponad połowa nie ukrywała, że bardzo im odpowiada ananas jako dodatek do pizzy. 16 proc. było mu niechętnych, a 20 proc. uznało, że jest nie do zaakceptowania.

To, że o ananasie jako dodatku do pizzy słyszymy co jakiś czas. I wszystko wygląda na to, że jest to bardzo zgrabny i chwytliwy zabieg marketingowy. Bo nagle świat usłyszał o Lupa Pizza. Przecież jeśli ktoś nie chce , nie musi jej zamawiać. A jeśli już koniecznie chce, może ją zrobić w domu. Przy pełnej dostępności składników — to też efekt popularności kuchni włoskiej — można z łatwością zrobić ją w domu. To niedroga i prosta w przygotowaniu potrawa, a za te 23 złote – ile kosztuje najtańsza w restauracji możemy mieć dwie świeże porcje. Przy tym, jeśli naprawdę chcemy ją zrobić z ananasem, warto kupić za kilka złotych świeży owoc. Wtedy nie będzie tak słodki, jak z puszki.