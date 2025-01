– Niestety trzeba składać pozwy do sądu pracy, na tę chwilę nic innego nam nie pozostaje. Ludzie w tym zakładzie są w różnej sytuacji, niektórzy są samotni albo mają dzieci na utrzymaniu – dodała Anna Wasiuk, pracownica zakładu.

Wszyscy pracownicy, którzy zarejestrowali się w Powiatowym Urzędzie Pracy, otrzymali prawo do zasiłku, mogą liczyć zatem na niewielką pomoc.

Do akcji wkroczyły też władze Kwidzyna, które mimo że w kwestii zwolnień, które zostały zapowiedziane już we wrześniu, mają związane ręce, to mają zamiar wystąpić do firmy o wypłatę należnych odpraw. Powiatowy Urząd Pracy zorganizuje również spotkanie dla byłych pracowników firmy, na którym omówi możliwe formy wsparcia z urzędu.