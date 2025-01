Jaki będzie ten nowy pułap, do którego powinny dążyć państwa sojusznicze? Bardzo mało realne, by to było 5 proc., o których mówił Trump. Z kolei prezydent Andrzej Duda już w kwietniu ubiegłego roku poinformował o „wystosowaniu listu do wszystkich przywódców państw Sojuszu i Sekretarza Generalnego NATO Jensa Stoltenberga, w którym na piśmie sformułowana jest propozycja wraz z uzasadnieniem, dlaczego wzrost wydatków na obronność i ustanowienie progu 3 proc. PKB w państwach Sojuszu jest zasadny”. To jest bardziej prawdopodobne, choć w perspektywie ogólnoeuropejskiej i tak wydaje się dosyć ambitne. Na przykład Włochy obecnie wydają na obronność ok. 1,5 proc. PKB i ten odsetek od kilku lat jest dosyć stabilny. Za to warto docenić Niemcy, którzy w 2024 r. po raz pierwszy od 1990 r. mieli wydać w tym obszarze nieco ponad 2 proc. PKB.

Jeśli utrzymałaby się tendencja wzrostowa z ostatnich dwóch lat, to można szacować, że w 2027 r. wydatki europejskich sojuszników na obronność powinny wzrosnąć średnio do ok. 2,5 proc. PKB. Oczywiście dalej będą prymusi, jak Polska, i gapowicze – jak np. Hiszpania. Ale nominalnie te wydatki wrosłyby o ponad 120 mld dol. W 2024 r. prawie 40 proc. wszystkich wydatków szło na sprzęt, tak więc szacunkowo można zakładać, że w 2027 r. do koncernów zbrojeniowych mogłoby trafić o ok. 50 mld dol. więcej niż obecnie. Duża część tej kwoty do europejskiego przemysłu zbrojeniowego, a rekordy przychodów, jakie np. w ubiegłym roku odnotowała Polska Grupa Zbrojeniowa, będą się zapewne powtarzać.

2,5 tys. czołgów Abrams

Jaki sprzęt można kupić za 50 mld dol.? Szacunki mówią, że wyposażenie jednej dywizji Wojska Polskiego, a więc kilkunastu tysięcy żołnierzy wraz ze sprzętem, takim jak czołgi, wozy bojowe, pojazdy towarzyszące itd., to niecałe 100 mld zł, czyli ok. 25 mld dol. Mocno upraszczając, oznacza to, że w polskich realiach za taką kwotę moglibyśmy wyposażyć dwie dywizje wojsk lądowych.

To, ile sprzętu da się kupić za 50 mld dol., można także wyliczyć na podstawie umów podpisanych w ubiegłych latach. Tak więc np. w 2022 r. zawarliśmy kontrakt na zakup 250 nowych czołgów Abrams w wersji M1A2 SEPv3 – zapłacimy za nie prawie 5 mld dol. Prosty rachunek wskazuje, że za 50 mld dol., czyli dodatkową kwotę, którą Europa może wydawać na obronność w 2027 r., można kupić 2,5 tys. nowych czołgów. To więcej, niż obecnie posiadają Polska, Niemcy, Francja, Wielka Brytania i Włochy razem wzięte.

Za niecałe 5 mld dol. pozyskujemy także 32 samoloty F-35 wraz z zabezpieczeniem szkoleniowym i logistycznym. Ta umowa została podpisana w 2020 r., tak więc nawet uwzględniając inflację, można szacować, że za 50 mld dol. można dziś kupić ponad 300 takich samolotów wraz ze wspominanym zabezpieczeniem logistycznym i szkoleniowym.