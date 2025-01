Bezpieczeństwo energetyczne – warunek odpowiedzialnej transformacji

Europa Środkowa balansuje między silnym zapotrzebowaniem na tradycyjne nośniki energii a potrzebą dekarbonizacji. Dotyczy to także Polski, która w większym stopniu niż kraje zachodnie jest uzależniona od węgla czy paliw konwencjonalnych.

Reklama

W 2023 roku udział węgla w krajowym miksie wynosił około 60 procent. Transformacja w Polsce jest dużym wyzwaniem. Jej przeprowadzenie wymaga więcej czasu, proces pochłonie też więcej środków. Elektrownie węglowe będą stopniowo zamykane, począwszy od tych najstarszych. Zgodnie z umową społeczną zawartą między rządem a górnikami, ostatnie bloki opalane węglem zostaną w Polsce wygaszone w 2049 roku. Budowa atomu zajmie jeszcze lata. Dlatego tak ważne jest wspieranie się w okresie przejściowym gazem, który jest mniej emisyjny niż węgiel, a stanowi stabilne źródło energii, które doskonale uzupełni uzależnione od wiatru i słońca OZE.

Popyt na błękitne paliwo wzrośnie

Krajowe firmy budują nowe elektrownie gazowe, które wypełnią lukę po jednostkach węglowych. Także Orlen inwestuje w elektrownie gazowo-parowe – CCGT. W zeszłym roku ich moc wynosiła 1,8 GW, ale do końca tej dekady wzrośnie do 4,3 GW i na tym poziomie utrzyma się do 2035 roku.

Zapotrzebowanie na gaz w najbliższych latach będzie rosło, konieczne jest więc zapewnienie odpowiednich wolumenów surowca na rynek. Orlen odpowiada na te potrzeby, rozwijając własne wydobycie w Polsce i za granicą oraz podpisując kontrakty na dostawy surowca do kraju. W 2024 roku produkcja gazu w grupie wyniosła 9,1 mld m sześciennych, z czego 3,7 mld m sześciennych stanowiło wydobycie krajowe, 4,6 mld m sześciennych produkcja w Norwegii, a 0,8 mld m sześciennych pochodziło z innych źródeł (Orlen prowadzi tez wydobycie w Pakistanie i Kanadzie). W 2030 roku wydobycie wzrośnie łącznie do 12 mld m sześc., przy czym krajowe zwiększy się do 4 mld m sześc., w Norwegii do 6 mld m sześc., a z pozostałych źródeł – do 2 mld m sześc. Taki stan utrzyma się do 2035 roku. Z kolei zakontraktowane dostawy gazu od zewnętrznych dostawców wzrosną z 4,8 mld m sześciennych do 15 mld m sześciennych w 2030 roku i na tym poziomie pozostaną przez kolejnych pięć lat.

Orlen chce zwiększyć swoją obecność w łańcuchu gazu ziemnego, wchodząc na północnoamerykański rynek midstream (transport i magazynowanie). Spółka prowadzi działalność wydobywczą w Kanadzie od 2013 roku. Aktywa Orlenu znajdują się w prowincji Alberta, w zachodniej części kraju. W 2023 roku średnia produkcja Orlenu na tym rynku wyniosła ok. 14,8 tys. boe (baryłek ekwiwalentu ropy naftowej) dziennie, natomiast zasoby węglowodorów w kategorii rezerw 2P szacowano na blisko 148 mln boe.