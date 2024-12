MATERIAŁ POWSTAŁ WE WSPÓŁPRACY Z GOOGLE

Jeżeli Polska w pełni wykorzysta potencjał płynący z generatywnej sztucznej inteligencji, to za dziesięć lat produkt krajowy brutto może zacząć rosnąć w tempie 8 proc. rocznie, czyli o dodatkowe 50–55 mld euro. Pięcioletnie opóźnienie w implementacji narzędzi AI wśród polskich firm może jednak spowodować, że w perspektywie dekady niemal w ogóle nie wykorzystamy potencjału wzrostu dzięki generatywnej sztucznej inteligencji, a dodatkowa wartość PKB wyniesie jedynie 5 mld euro – wynika z opublikowanego w tym roku raportu autorstwa Implement Consulting Group.

Niemal połowę (45,3 proc.) PKB Polski generują małe i średnie przedsiębiorstwa. 43 proc. z nich wskazuje jednak na brak odpowiednich umiejętności jako podstawową barierę do pełnego wykorzystania AI w swoich organizacjach. Odpowiedzią na tak zdefiniowane potrzeby MŚP ma być program „Umiejętności jutra: AI”, przygotowany przez Google Polska i Szkołę Główną Handlową w Warszawie pod honorowym patronatem ministra cyfryzacji.

Krok milowy

– Sztuczna inteligencja to siła napędowa nowoczesnej gospodarki i klucz do sukcesu polskich przedsiębiorców na globalnym rynku. Małe i średnie firmy stanowią serce naszej ekonomii, a dzięki programowi „Umiejętności jutra: AI” zyskują narzędzia i wiedzę niezbędne do konkurowania z najlepszymi. To nie tylko inwestycja w rozwój kompetencji, ale w przyszłość całej polskiej gospodarki. Popieramy takie inicjatywy, które realnie wspierają przedsiębiorców i przyczyniają się do budowania silniejszej, bardziej innowacyjnej Polski. Dzięki AI mamy szansę na skok cywilizacyjny i nie możemy pozwolić, by ta okazja nas ominęła. Ten program to krok milowy w wyrównywaniu szans i budowaniu przewagi konkurencyjnej polskich firm – wskazuje wiceminister cyfryzacji Paweł Olszewski.

Dodatkowo – informuje Olszewski – Ministerstwo Cyfryzacji oraz Google zamierzają podpisać porozumienie w sprawie współpracy na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych PW eSkills.

– Wiemy, że małe i średnie firmy szukają sposobów na podniesienie swojej produktywności. Wiemy też, że prawie 60 proc. wpływu sztucznej inteligencji na polską gospodarkę może wynikać właśnie z poprawy produktywności. Takie programy jak „Umiejętności jutra: AI” są krokiem w tym kierunku – powiedziała Magda Kotlarczyk, szefowa Google Polska. Przypomniała też, że w dwóch ostatnich edycjach programu „Umiejętności jutra”, które dedykowane były marketingowi internetowemu, przeszkolono 17 tys. osób. Po ukończeniu kursu jedna trzecia z nich wkroczyła na nową ścieżkę zawodową.

AI w praktyce

Teraz szansę na zdobycie kompetencji w obszarze AI zyska 10 tys. osób. 1000 miejsc w programie przeznaczono dla przedstawicieli małych i średnich firm z terenów dotkniętych powodzią. Dzięki temu przedsiębiorcy z tych regionów otrzymają wsparcie w zdobyciu nowych kompetencji, które pomogą im odbudować i rozwijać swoje firmy przy wykorzystaniu narzędzi AI.

Nabór do bezpłatnego programu „Umiejętności jutra: AI” jest otwarty i potrwa do 23 stycznia 2025 roku. Na uczestników pięciotygodniowego szkolenia czeka ponad 20 godzin webinarów i zajęć praktycznych, które poprowadzą eksperci Google, SGH i praktycy biznesu. Kurs będzie koncentrował się na zastosowaniu AI w codziennych zadaniach, marketingu, sprzedaży i analityce. Uczestnicy dowiedzą się też, jak wykorzystywać AI m.in. do zwiększania efektywności w codziennych operacjach biznesowych, podnoszenia produktywności osobistej i zarządzania zmianą w organizacji. Absolwenci programu uzyskają certyfikat z Wykorzystania AI w rozwoju firmy od Google i SGH.

– Mimo że sztuczna inteligencja jest technologią globalną, to ważne jest, żeby mówić o niej w sposób zrozumiały, jak najbardziej przydatny i dostosowany do lokalnego przedsiębiorcy. Wiele wysiłku włożyliśmy w to, żeby zrozumieć mały i średni biznes, jakie są jego potrzeby w zakresie sztucznej inteligencji – podkreślił rektor SGH dr hab. Piotr Wachowiak. Jak dodał, program ma przede wszystkim charakter praktyczny i nastawiony jest na kształtowanie nowych umiejętności.

Jego uruchomienie poprzedziło zebranie informacji na temat potrzeb małych i średnich firm w zakresie sztucznej inteligencji. W oparciu o te dane eksperci Google i SGH opracowali dedykowane materiały dla uczestników szkolenia – tłumaczył prof. Bogumił Kamiński, dyrektor Międzykolegialnego Centrum Sztucznej Inteligencji i Platform Cyfrowych AI Lab SGH.

Nie tylko dla szefów firm

W zeszłym roku z narzędzi AI korzystało jedynie 4 proc. małych i średnich przedsiębiorstw w Europie Środkowo-Wschodniej.

– Dane statystyczne pokazują, że rzeczywiście absorpcja tych technologii w Polsce jest bardzo niska, ale co gorsza pokazują, że jest bardzo duża dysproporcja między małymi i dużymi. Tylko 2 proc. małych przedsiębiorstw używa jakichkolwiek narzędzi AI. W przypadku dużych firm to 24 proc. – wskazała Katarzyna Nosalska, dyrektor Centrum Rozwoju Kompetencji Cyfrowych w Ministerstwie Cyfryzacji.

– Jeżeli zapytamy przedsiębiorców o główne bariery wdrażania AI, to jako dominującą przyczynę wskażą koszt. Druga z przyczyn to obawa przed technologią, a trzecia to brak kompetencji do wdrażania narzędzi AI – powiedział Łukasz Pietrzak z Google Polska.

Jak dodał, program „Umiejętności jutra: AI” stworzono z myślą o pionierach AI, czyli o osobach, które chcą być liderami wdrożenia sztucznej inteligencji w swoim miejscu pracy.

– To nie muszą być właściciele tych firm. To mogą być indywidualni specjaliści, szefowie zespołów, a być może nawet stażyści, którzy przychodzą do firmy ze świeżym ładunkiem wiedzy o sztucznej inteligencji i chcą oddolnie dokonać zmiany – tłumaczył.

Zapisy do programu potrwają do 23 stycznia 2025 r. za pośrednictwem strony umiejetnoscijutra.pl.

MATERIAŁ POWSTAŁ WE WSPÓŁPRACY Z GOOGLE