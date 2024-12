Jaki pana zdaniem będzie dla branży 2025 rok?

Mimo wciąż dość kiepskich nastrojów spodziewam się odbicia. Konsumenci zaadaptowali wiele nowych zwyczajów, jeśli chodzi o zakupy, jak i przyrządzanie posiłków w domu. Branża nadal się rozwija, ma do zaoferowania innowacyjne rozwiązania. Spodziewamy się, że znajdą się w polu zainteresowania klientów.

Pamiętam, jak jakąś dekadę temu jeden z prezesów powiedział, że branża ma ograniczony potencjał innowacyjny, bo co nowego można wymyślić, jeśli chodzi o pranie czy gotowanie.

Okazuje się, że można i wciąż pojawiają się nowe rozwiązania. Piekarniki parowe, nowe funkcje w pralkach, które same dozują odpowiednie ilości detergentów i dobierają czas prania. Oczyszczają ubrania, zużywając coraz mniej zasobów. Plus sprzęty komunikujące się z użytkownikami online, co oznacza nie tylko możliwość ich włączania czy monitorowania. Także serwis może być często przeprowadzony zdalnie, wiele usterek wynika z błędów w oprogramowaniu, więc czasami wystarczy połączenie internetowe, by awarię usnąć, bez konieczności wizyty serwisanta. Nowością jest też wprowadzenie technologii AI do urządzeń. W tym roku na targach IFA w Berlinie Electrolux zaprezentował piekarniki z funkcją AI TasteAssist. Jak wynika z naszych wewnętrznych badań, około 80 proc. użytkowników szuka przepisów w internecie, a wielu z nich nie wie, jak skutecznie korzystać z piekarnika. AI TasteAssist wypełnia tę lukę. Wystarczy wysłać przepis do piekarnika, a funkcja analizuje go i automatycznie wybiera optymalne ustawienia gotowania. Jak widać, branża zdecydowanie nie powiedziała jeszcze ostatniego słowa.

Także w efekcie podążania za efektywnością energetyczną?

Jeśli porównamy, ile dzisiaj sprzęty zużywają prądu czy wody z tymi sprzed 10 czy 20 lat, to postęp jest ogromny. A producenci nadal nad tym pracują, ponieważ zmniejszenie zużycia energii pozostaje w centrum zainteresowania konsumentów. Poprawę efektywności energetycznej uzyskuje się m.in. dzięki sprawniejszym silnikom, zmianom konstrukcji oraz funkcjom pozwalającym lepiej zarządzać pracą urządzenia, takim jak przykładowo Residual Heat, która wykorzystuje ciepło pozostałe po wyłączeniu piekarnika. Dodatkowo pomaga możliwość uruchamiania sprzętu zdalnie, chociażby po to, aby móc zaprogramować uruchomienie go w nocy, gdy prąd może być tańszy.

Czym jeszcze możecie nas zaskoczyć?

Chociażby prezentowaną na IFA, a obecnie wprowadzaną na polski rynek nową generacją inteligentnych i energooszczędnych pralek, pralkosuszarek i suszarek, które zapewniają ubraniom dłuższe życie. Dzięki ulepszonej konstrukcji, nowym bębnom i silnikowi oraz innowacyjnym rozwiązaniom, urządzenia asystują użytkownikowi w doborze optymalnych parametrów prania, dając mu np. możliwość wyboru pomiędzy krótszym czasem prania lub mniejszym zużyciem energii oraz dostosowując program do stopnia zabrudzenia ubrań. Co ważne, pozwalają bezpiecznie prać i suszyć praktycznie wszystkie rodzaje tkanin, także wełnę, zapobiegając przykrym niespodziankom w postaci sfilcowanych swetrów.

Czy Polska utrzyma pozycję największego producenta AGD w Europie?

Nie można zapominać, że zaletą produkcji w Polsce jest położenie w centrum Europy, skąd blisko jest na większość strategicznych rynków. Po drugie zakłady tu zlokalizowane są nowoczesne i wydajne, mówię to z perspektywy Electroluxa, który inwestuje w moce produkcyjne, dzięki czemu produkcja staje się coraz bardziej wydajna i efektywna. Polska nie jest już krajem taniej siły roboczej, ale jesteśmy w stanie nadal podnosić produktywność, także dzięki innowacjom technologicznym. W efekcie zakłady stają się jeszcze bardziej wydajne. Nie mówiąc o świetnych menedżerach i załogach w naszych fabrykach w Polsce.

Czy Electrolux planuje dalsze inwestycje w Polsce?

W połowie września w ramach rozwoju grupa otworzyła w Polsce swoje kolejne biuro – Electrolux Warsaw Tech HUB. Podobne miejsca już funkcjonują w Szwecji, we Włoszech i Malezji. Do końca bieżącego roku zatrudnienie znajdzie tam ok. 35 osób, a kolejnych 40 w 2025 r. Nowi pracownicy z Warszawy dołączą do działu Digital Experience, aby tworzyć kolejną generację inteligentnych urządzeń, od elektroniki i systemów operacyjnych, przez dane i platformy w chmurze, aż po aplikacje konsumenckie, z których użytkownicy korzystają na co dzień.